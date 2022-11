Vợ chồng lừa đảo liên tiếp thuê 2 ô tô qua Campuchia cầm cố để đánh bạc

Chiều 14.11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp nhận Nguyễn Thị Thúy Vi (28 tuổi, ngụ TT.An Châu, H.Châu Thành, An Giang) đến đầu thú sau hơn 3 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ của công an, khoảng 15 giờ ngày 28.5.2018, Nguyễn Thị Thúy Vi cùng chồng là Dương Hải Thọ (35 tuổi) đến nhà ông N.T.U (ngụ H.Châu Thành, An Giang) thuê xe ô tô 7 chỗ BS 67A-047.22 tự lái để đi dự tiệc ở H.Tịnh Biên, An Giang.

Sau khi nhận xe, cả 2 điều khiển xe qua casino ở Campuchia (giáp biên giới xã Vĩnh Gia, H.Tri Tôn, An Giang), đem cầm cho một tiệm cầm đồ ở Campuchia để lấy 150 triệu đồng.

Số tiền có được, vợ chồng Vi đánh bạc và thua hết. Lúc này, Thọ nói với Vi về Việt Nam tìm thuê một xe ô tô khác đem cầm, lấy tiền đánh bạc gỡ lại để chuộc xe của ông U.

Sau đó, vợ chồng Vi về TP.Long Xuyên, An Giang thuê xe 4 chỗ BS 67A-023.44 của ông N.V.T (ngụ TP.Long Xuyên). Thọ điều khiển xe chở Vi qua casino ở Campuchia cầm cho một tiệm cầm đồ lấy 80 triệu đồng rồi đem đánh bạc và thua hết.





Vi nhắn tin về cho ông U. nói đã đem xe cầm ở Camphuchia, sau đó cả 2 bỏ trốn. Biết bị vợ chồng Vi lừa đảo, ông U. và ông T. gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Ngày 15.8.2018, Thọ bị khởi tố điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng bỏ trốn. Đến ngày 27.11.2018, Thọ bị bắt theo quyết định truy nã. Ngày 13.12.2018, Vi bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú do nuôi con dưới 36 tháng.

Theo xác định của hội đồng định giá tài sản, xe ô tô 67A-047.22 của ông U. có giá trị trên 630 triệu đồng, xe ô tô BS 67A-023.44 của ông T. có giá trị hơn 396 triệu đồng.

Trong lúc được tại ngoại, Vi bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 3.7.2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Vi.

Tháng 9.2019, TAND tỉnh An Giang đưa vụ án ra xét xử, trong đó xét xử Vi theo hình thức vắng mặt. HĐXX tuyên phạt Dương Hải Thọ 12 năm tù, Nguyễn Thị Thúy Vi 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.