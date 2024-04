Bắt giữ một công nhân trộm xe máy bán lấy tiền mua ma túy

Sáng 17.4, Công an P.Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, vào lúc 8 giờ ngày 16.4, ông V.Đ.B (66 tuổi, ở tổ 4, P.Nghĩa Chánh) đến trụ sở công an phường báo tin gia đình ông bị kẻ gian trộm xe máy hiệu Honda Air Blade khi đang để ở trước nhà vào ngày 15.4.

Vũ Tiến Thắng đang làm việc tại cơ quan công an V.P

Nhận được tin báo, Công an P.Nghĩa Chánh đã nhanh chóng điều tra, xác minh kẻ trộm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phường đã xác định được kẻ trộm là Vũ Tiến Thắng (34 tuổi, ở xã Trường Lâm, TX.Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) hiện là công nhân của một công ty xây dựng trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đến 11 giờ cùng ngày, Công an P.Nghĩa Chánh đã bắt Vũ Tiến Thắng, đưa về trụ sở để làm việc. Tại đây, Thắng khai nhận trộm xe máy để bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Năm 2021, Thắng đã có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Chiếc xe máy do Vũ Tiến Thắng trộm bán lấy tiền để mua ma túy sử dụng V.P

Công an P.Nghĩa Chánh đã thu giữ xe máy do Thắng trộm cắp, đồng thời bàn giao Thắng cho Công an TP.Quảng Ngãi điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hiện vụ trộm xe máy bán lấy tiền mua ma túy sử dụng đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Quảng Ngãi điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.