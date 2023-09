Bắt giữ nghi phạm tráo 522 tờ vé số của người phụ nữ tàn tật

Sáng 26.9, các trinh sát Công an TP.Biên Hòa đã bắt giữ Phạm Ngọc Vinh (52 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vinh là nghi phạm đánh tráo 522 tờ vé số của chị Lê Thị Thuận (ngụ Khánh Hòa), người không tay không chân, ngồi bán vé số tại ngã tư Vincom Biên Hòa (giao giữa đường Phạm Văn Thuận và Dương Tử Giang, P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa) vào ngày 24.9.

Nghi phạm Phạm Ngọc Vinh CÔNG AN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, qua theo dõi, các trinh sát Công an TP.Biên Hòa đã bắt giữ Vinh tại Lái Thiêu (TP.Thuận An, Bình Dương) khi nghi can này đang bán vé số vừa lừa được của một nạn nhân khác cũng ở Đồng Nai.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 6 giờ ngày 24.9, Vinh cầm theo 470 tờ vé số đã xổ lên xe máy hiệu SH Mode BS 76G1 - 323.75 đi từ Q.12 (TP.HCM) xuống TP.Biên Hòa với mục đích tráo vé số của những người bán vé số dạo.

Khi đến ngã tư Vincom, Vinh phát hiện chị Thuận đang ngồi xe lăn (bị khuyết tật không tay không chân) bán vé số một mình, Vinh liền dừng xe bên cạnh, mua 8 tờ vé số và trả tiền đầy đủ cho chị Thuận.

Lúc này, lợi dụng lúc chị Thuận không để ý, Vinh đã tráo đổi 470 tờ vé số đã xổ mang theo lấy 522 tờ vé số mở thưởng ngày 24.9.2023 mà chị Thuận đang bán. Sau đó Vinh di chuyển qua TP.Thuận An (Bình Dương) bán cho một chủ quầy vé số tại đây với số tiền 4,24 triệu đồng (giá 8.000 đồng/tờ).

Chị Lê Thị Thuận, người phụ nữ không tay không chân, bán vé số tại ngã tư Vincom Biên Hòa LÊ LÂM

Sau khi sự việc xảy ra, Công an TP.Biên Hòa vào cuộc điều tra, truy xét. Đánh giá khả năng nghi phạm sẽ tái diễn hành vi cũ nên Công an TP.Biên Hòa đã tung nhiều trinh sát bố trí theo dõi tại một số điểm bán vé số của người già yếu, tàn tật.



Đúng như nhận định, sáng 26.9, Vinh sử dụng chiêu trò cũ tráo vé số một người ở P.Phước Tân (TP.Biên Hòa) thì bị các trinh sát đeo bám theo và bắt giữ Phạm Ngọc Vinh khi đang bán vé số vừa tráo được tại khu vực Lái Thiêu.