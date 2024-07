Bắt giữ tài xế bỏ trốn sau tai nạn chết người

Ngày 4.7, thông tin từ Công an H.Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ tài xế Nguyễn Văn Trung (35 tuổi, ngụ tại xã Thanh Lâm, H.Thanh Chương, Nghệ An), để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tài xế Trung được cơ quan công an xác định là người liên quan đến một vụ tai nạn chết người, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an H.Đức Thọ nhanh chóng tìm ra tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn TÂN KỲ

Trước đó, vào khoảng 3 giờ 10 sáng cùng ngày (4.7), Công an H.Đức Thọ nhận được tin báo trên quốc lộ 8A, đoạn thuộc địa phận thôn Quang Chiêm (xã Thanh Bình Thịnh, H.Đức Thọ) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy mang biển số 38F1-90.xx do bà P.T.H.P (55 tuổi, ngụ tại xã Thanh Bình Thịnh) điều khiển với xe tải chưa rõ biển số và danh tính người điều khiển (do xe tải cùng tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường).

Vụ tai nạn khiến bà P. bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đến khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, Công an H.Đức Thọ đã xác minh được xe tải mang biển số 37H - 064.31 do tài xế Nguyễn Văn Trung điều khiển là phương tiện liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn nêu trên nên tiến hành bắt giữ tài xế này để phục vụ công tác điều tra.

Chiếc xe tải do tài xế Trung điều khiển liên quan đến vụ tai nạn khiến 1 người tử vong TÂN KỲ

Tại thời điểm trên, tài xế Trung đã điều khiển xe ra đến địa phận tỉnh Thanh Hóa.

Tại cơ quan Công an, tài xế Trung khai nhận sau khi xảy ra tai nạn, lợi dụng trời tối và không có người qua lại nên tài xế này đã điều khiển xe tải bỏ trốn khỏi hiện trường để trốn tránh trách nhiệm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.