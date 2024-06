Bắt hiệu trưởng tham ô tài sản

Ngày 3.6, thông tin từ Công an H.Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Mạnh Hùng (50 tuổi, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS và tiểu học Bảo Thắng, H.Kỳ Sơn) và ông Trương Xuân Cường (50 tuổi, Kế toán Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Ngoi, H.Kỳ Sơn).

Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Ngoi ANTT

Ông Hùng bị khởi tố để điều tra về hành vi tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Cường bị điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Qua điều tra bước đầu, Công an H.Kỳ Sơn xác định, trong thời gian từ năm 2020 - 2023, ông Hùng là Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Ngoi, đã chỉ đạo kế toán nhà trường là ông Cường và một số người liên quan lập khống hồ sơ thanh toán tiền hợp đồng thuê bảo vệ trường; lập khống hồ sơ rút tiền chi cho hoạt động dạy thay giáo viên nghỉ sinh và thiếu biên chế; lập khống hồ sơ để quyết toán tiền mua sắm thiết bị; chỉ đạo lạm thu tiền của học sinh để chiếm đoạt và sử dụng cho cá nhân mục đích cá nhân. Tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 374 triệu đồng.

Na Ngoi là xã biên giới giáp Lào, nơi sinh sống của đồng bào người Mông, Thái, Khơ Mú... Đời sống người dân ở đây còn rất khó khăn.

Hiện, vụ án tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn này đang được công an tiếp tục điều tra mở rộng.