Bắt hơn 900 kg chân gà hôi thối, xúc xích không rõ nguồn gốc

Theo thông tin Cục Hải quan (Bộ Tài chính) phát đi chiều 18.6, nửa đầu tháng 6, lực lượng hải quan trên các tuyến biên giới phía bắc đã phát hiện, bắt giữ 910 kg thực phẩm đông lạnh, thực phẩm không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

90 kg xúc xích đông lạnh không có giấy tờ hợp pháp bị phát hiện tại Cao Bằng ẢNH: HQ

Cụ thể, tại Quảng Ninh, ngày 8.6, Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả (Chi cục Hải quan khu vực VIII) chủ trì, phát hiện tàu mang biển kiểm soát QN-7117 hoạt động tại khu vực đảo Rều, P.Cẩm Phả có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên tàu đang vận chuyển trái phép 210 kg chân gà đông lạnh chưa qua chế biến được chứa trong 7 thùng carton (loại 30kg/thùng), bên ngoài có dán tem chữ Trung Quốc.

Đáng chú ý, trong mỗi thùng là các bao dứa chứa chân gà đã có hiện tượng rã đông và bắt đầu bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm kiểm tra, nhà tàu không xuất trình được chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc lô hàng.

Tại Lào Cai, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Chi cục Hải quan khu vực VII) đã chủ trì, phối hợp với lực lượng biên phòng phát hiện 2 vụ vận chuyển thu giữ hơn 600 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc trong khu vực cách ly thuộc Trung tâm Quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Cụ thể, ngày 12.6, lực lượng chức năng phát hiện 340 kg thực phẩm các loại (bao gồm 203 kg lạp xưởng đông lạnh; 25 kg thịt xiên đông lạnh; 20 kg tôm hùm đất đông lạnh; 40 kg trứng gà ăn liền; 28 kg xúc xích ăn liền; 24 kg đùi gà ăn liền).

Toàn bộ số hàng hóa không xác định được chủ sở hữu, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, nhiều mặt hàng đông lạnh đã có dấu hiệu rã đông.

Tiếp đó ngày 15.6, lực lượng hải quan phát hiện 270 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc (gồm 140 kg xúc xích đông lạnh và 130 kg xúc xích ăn liền). Hàng hóa có bao bì ghi chữ nước ngoài, không có chứng từ hợp pháp.

Tại Cao Bằng, trưa 14.6, Hải quan cửa khẩu Sóc Giang (Chi cục Hải quan khu vực XVI) chủ trì, phối hợp với Trạm Kiểm soát biên phòng cửa khẩu Sóc Giang phát hiện một người trên địa bàn vận chuyển 90 kg xúc xích đông lạnh không có giấy tờ hợp pháp.

Đối tượng lợi dụng thời điểm đông người làm thủ tục xuất nhập cảnh và chính sách mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới để cất giấu hàng hóa trong các thùng carton nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Toàn bộ các hàng hóa này đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch, tiềm ẩn nguy cơ cao về dịch bệnh và mất an toàn thực phẩm.

Các vụ việc đã được lực lượng hải quan lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.