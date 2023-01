Bắt kẻ cướp giật túi xách của người đi chúc tết

Khoảng 11 giờ cùng ngày, chị Nguyễn Thị Thanh Nga (44 tuổi, ngụ P.An Khê, Q.Thanh Khê) đến Công an P.Hòa An (Q.Cẩm Lệ, cùng TP.Đà Nẵng) trình báo, bị cướp giật một túi xách, bên trong có khoảng 10 triệu đồng, 1 chìa khóa ô tô, 1 điện thoại di động và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng.

Theo trình báo, vào thời điểm trên, chị Nga cùng gia đình đi chúc tết người bạn tại khu vực đường Nguyễn Công Hoan (P.Hòa An). Khi cả nhà đến nơi, chị Nga vừa xuống xe thì bị kẻ cướp phóng xe máy áp sát, bất ngờ giật túi xách. Chị Nga chưa kịp hoàn hồn thì kẻ cướp đã mất dấu.

Nhận tin báo, Công an P.Hòa An cùng Công an Q.Cẩm Lệ nhanh chóng triển khai lực lượng truy xét. Không lâu sau đó, lực lượng công an đã xác định nghi phạm là Nguyễn Minh Vương và bắt Vương khi anh ta quay lại gần hiện trường với ý định vứt lại các giấy tờ trả lại cho chị Nga.





Vương khai nhận do không có tiền tiêu tết nên nảy sinh ý định cướp giật. Vương đã theo dõi ô tô gia đình chị Nga, khi thấy chị xuống xe cầm túi xách nên cướp giật. Công an đang tạm giữ Vương cùng xe máy gây án, thu hồi tài sản cho bị hại.