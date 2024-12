Bắt khẩn cấp 2 nghi phạm cướp giật của cô gái tại phố Tây An Thượng

Tối 2.12, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự 2 nghi phạm cướp giật manh động tại khu phố Tây An Thượng (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) để mở rộng điều tra các vụ án khác.

2 nghi phạm gồm Lê Công Bình (36 tuổi, ngụ P.Nại Hiên Đông), Nguyễn Văn Tình (35 tuổi, ngụ 51 Trần Nhật Duật, P.Thọ Quang, cùng Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Hình ảnh Bình và Tình đi rút tiền bằng thẻ ATM của cô gái ẢNH: NGUYỄN TÚ

Trước đó, trưa 28.11, chị N.Q.C (20 tuổi, ngụ P.An Cựu, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) đi bộ từ căn hộ trên đường Ngô Thì Sĩ đến đường An Thượng 3 (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) thuộc khu phố du lịch An Thượng, còn gọi là khu phố Tây, thì bị 2 nam thanh niên đi xe máy áp sát, cướp giật túi xách.

Trong lúc giằng co, điện thoại di động iPhone 13 Pro Max trị giá hơn 20 triệu đồng trong túi xách văng xuống đất nên chị C. nhặt lại được. Còn túi xách thì bị cướp giật đi mất, bên trong có 1 chìa khóa xe ô tô, giấy tờ tùy thân, 3 thẻ ATM ngân hàng, 1 triệu đồng tiền mặt.

Nhận tin báo về vụ cướp táo tợn giữa khu phố du lịch An Thượng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, Công an Q.Ngũ Hành Sơn chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy khẩn trương truy xét.

2 nghi phạm Bình và Tình bị bắt ẢNH: NGUYỄN TÚ

Lực lượng trinh sát đã nhanh chóng xác định nghi phạm mang thẻ ATM của chị C. đến một máy ATM trên đường Điện Biên Phủ (Q.Thanh Khê) để thử mò mật khẩu nhưng không rút tiền được.

Từ manh mối này, Công an Q.Ngũ Hành Sơn cùng lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự hỗ trợ đã nhận dạng được phương tiện và nghi phạm.

Đến chiều 2.12, lực lượng cảnh sát ập vào nơi Lê Công Bình ẩn náu tại căn hộ Nhà 1 chung cư Phước Lý, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) bắt giữ Bình để đấu tranh. Từ lời khai của Bình, các trinh sát bắt tiếp Tình, thu giữ phương tiện dùng gây án là xe máy Honda Vision BS 71B3-430.81.

Theo khai nhận, 2 nghi phạm rủ nhau đến khu phố Tây, nhắm vào du khách để cướp giật. Tình điều khiển xe máy còn Bình trực tiếp giật túi xách của chị C. Cơ quan công an thu hồi được ví, giấy tờ của chị C. và chìa khóa ô tô.

Bắt nóng 'đạo chích' vùng giáp ranh

Công an Q.Ngũ Hành Sơn cho biết thêm, trước đó cũng đã truy nóng, bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Tâm (32 tuổi, ngụ xã Bình Đào, H.Thăng Bình, Quảng Nam) về hành vi trộm cắp tài sản chỉ sau 1 giờ gây án.

Sáng 30.11, chị Trần Thị Việt Hà (26 tuổi, ngụ xã Điện Hồng, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) phát hiện bị trộm cắp điện thoại di động iPhone 13 Pro Max tại phòng trọ trên đường Nguyễn Thức Tự (P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn).

Tâm bị bắt giữ sau 1 giờ gây án ẢNH: NGUYỄN TÚ

Công an Q.Ngũ Hành Sơn điều động 2 tổ công tác, xác định nghi phạm đang bỏ trốn về hướng P.Điện Ngọc (TX.Điện Bàn) nên truy đuổi nóng.

Tại đường Phan Kế Bính - Lê Chân (tổ 1, khối phố Viêm Trung, P.Điện Ngọc, TX.Điện Bàn), các trinh sát đã bắt kịp và khống chế Nguyễn Thanh Tâm đang điều khiển xe máy BS 43C1–497.32 sau 1 giờ đồng hồ gây án.

Tâm khai nhận ngoài vụ trộm trên, "đạo chích" này còn thực hiện 2 vụ trộm cắp khác cũng tại khu vực giáp ranh TP.Đà Nẵng và Quảng Nam, như đường Trà Khê (P.Hòa Hải), đường Trần Hưng Đạo (P.Điện Ngọc). Tang vật thu giữ gồm 4 điện thoại di động, 1 xe máy.