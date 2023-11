Bắt khẩn cấp giám đốc giấu 86 kg thuốc nổ dưới gầm giường của công nhân

Tối 29.11, đại diện Công an tỉnh Lai Châu cho biết, cơ quan này vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Đình Hạnh (56 tuổi, trú P.Tân Phong, TP.Lai Châu, tỉnh Lai Châu) để làm rõ hành vi tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ, quy định tại điều 305 bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Lai Châu tống đạt các lệnh và quyết định tố tụng đối với ông Nguyễn Đình Hạnh

DƯƠNG ANH

Theo Công an tỉnh Lai Châu, ông Hạnh là Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoàng Hạnh Phương (Công ty Hoàng Hạnh Phương). Gần đây, công ty này có dấu hiệu dùng vật liệu nổ công nghiệp để phá đá tại công trình thi công đường nối cao tốc Lào Cai - Lai Châu, đoạn qua địa phận xã Bản Hon (H.Tam Đường).

Khoảng 11 giờ 30 ngày 28.11, Công an tỉnh Lai Châu đã kiểm tra một ngôi nhà do ông Hạnh thuê của người dân để làm nơi ở cho công nhân. Tại đây, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện dưới gầm giường của công nhân có 429 thỏi thuốc nổ công nghiệp, tổng trọng lượng 86 kg và 170 kíp nổ điện, 7 đoạn dây nổ.

Ngôi nhà ông Nguyễn Đình Hạnh thuê cho công nhân ở và giấu thuốc nổ

DƯƠNG ANH

Khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của ông Hạnh, Công an tỉnh Lai Châu thu giữ thêm 57 kíp nổ điện cùng nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến việc sử dụng vật liệu nổ của Công ty Hoàng Hạnh Phương.

Bước đầu, ông Hạnh thừa nhận số vật liệu nổ mà cơ quan điều tra thu giữ do mình lấy ở kho vật liệu nổ của Công ty Hoàng Hạnh Phương thi công công trình nơi khác về sử dụng để thi công công trình mở đường đoạn nối cao tốc Lào Cai - Lai Châu mà công ty mình đang làm.

Tang vật vụ án DƯƠNG ANH

Theo Công an tỉnh Lai Châu, giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cấp cho công ty đã hết hạn, song do không muốn tốn chi phí xây dựng kho mìn theo quy định, ông Hạnh đã liều lĩnh cất trữ số vật liệu nổ kể trên ngay tại gầm giường ngủ của công nhân, bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng của người khác.