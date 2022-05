Bắt khẩn cấp nghi phạm 67 tuổi xâm hại tình dục 2 bé gái ở Hải Phòng

Hôm nay (2.5), thông tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, Công an Q.Ngô Quyền đã ra lệnh bắt khẩn cấp người N.V.B (67 tuổi, ở ngõ 14 Cầu Đất, P.Cầu Đất, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) rồi bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng để điều tra làm rõ vụ xâm hại trẻ em. Nạn nhân là hai bé gái 13 tuổi và 8 tuổi, sống với bố mẹ ở Q.Lê Chân nhưng hay qua ở nhà bà nội tại ngõ 14 Cầu Đất.

Vào trưa 30.4, người mẹ phát hiện con gái 8 tuổi bị tổn thương bộ phận sinh dục và có nhiều biểu hiện bất thường như có nhiều tiền mua đồ chơi.

Qua hỏi han, cháu bé cho biết đã bị N.V.B xâm hại. Ngay lập tức, gia đình cháu bé đã trình báo Công an P.Cầu Đất.

Tiến hành lấy lời khai những người liên quan và trích xuất camera khu vực ngõ 14 Cầu Đất, cơ quan công an đã thu được một số bằng chứng về việc N.V.B hiếp dâm bé gái 8 tuổi nên đã tiến hành bắt khẩn cấp nghi can này.





Tại cơ quan công an, N.V.B bước đầu đã khai nhận hiếp dâm cháu gái 8 tuổi và còn cho biết đã thực hiện hành vi này ít nhất 3 lần với cháu bé 13 tuổi, chị gái của bé 8 tuổi.

Được biết, nghi phạm N.V.B sống 1 mình ở ngõ 14 Cầu Đất. Còn 2 bé gái bị xâm hại có hoàn cảnh rất khó khăn.