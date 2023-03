Bắt khẩn cấp nghi phạm trồng thuốc phiện lẫn trong vườn rau ở Lào Cai

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 23.3, qua công tác tuần tra, tổ công tác của Đội Điều tra tổng hợp Công an TX.Sa Pa phối hợp với Công an xã Trung Chải, Công an P.Sa Pả (TX.Sa Pa) phát hiện tại vườn rau của bà Má Thị Phính có trồng nhiều cây thuốc phiện.

Cây thuốc phiện trồng cạnh các luống rau trong vườn nhà bà Phính, tại thôn Chu Lìn 1, xã Trung Chải (TX.Sa Pa) BẮC HÀ

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ 1.876 cây thuốc phiện, trong đó có 187 cây đã có hoa và quả, số cây còn lại đang trong giai đoạn sinh trưởng, phát triển. Mở rộng điều tra và khám xét nhà bà Phính, Công an TX.Sa Pa thu giữ thêm 3,87 gram nhựa thuốc phiện.



Ngoài số cây thuốc phiện đã ra hoa và quả, Công an TX.Sa Pa phát hiện hàng nghìn cây non đang trong giai đoạn phát triển BẮC HÀ

Khi làm việc tại cơ quan công an, bà Phính khai nhận đã trồng toàn bộ số cây thuốc phiện trồng trong vườn rau của gia đình để bán kiếm lời.



Qua các chứng cứ, tài liệu thu thập và lời khai của nghi phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Sa Pa đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với bà Má Thị Phính để điều tra hành vi trồng cây thuốc phiện và tàng trữ trái phép chất ma túy.