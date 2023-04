Bắt khẩn cấp tài xế phô diễn kỹ thuật drift trước Nhà hát lớn Hà Nội

Chiều 18.4, lãnh đạo Công an Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Thắng (39 tuổi, trú P.Đồng Xuân, Q.Hoàn Kiếm) để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Ngọc Thắng tại cơ quan điều tra NGUYỄN BÍCH

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 ngày 17.4, Công an P.Tràng Tiền tuần tra trên địa bàn phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Nissan màu trắng mang biển kiểm soát 30H-694.04 chạy với tốc độ cao, rú ga và drift (một kỹ thuật lái xe ô tô tốc độ cao và vừa phanh vừa đánh lái khiến bánh sau trượt trên đường có kiểm soát) nhiều vòng quanh bùng binh trước Nhà hát lớn Hà Nội, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Khi tài xế cho xe dừng lại trước Nhà hát lớn Hà Nội, tổ công tác đã yêu cầu xuống xe để làm việc. Tuy nhiên, người này không chấp hành mà nhấn ga bỏ chạy.

Thắng lái ô tô phô diễn kỹ thuật drift trước Nhà hát lớn Hà Nội NGUYỄN BÍCH

Vào cuộc xác minh, chiều 17.4, Công an Q.Hoàn Kiếm làm rõ Thắng là người lái xe và mời lên làm việc.

Bước đầu, Thắng khai nhận không chỉ rạng sáng ngày 17.4 mà rạng sáng ngày 16.4 đã lái ô tô nẹt pô, dirft tại khu vực quảng trường Cách mạng tháng Tám, bùng binh trước cửa Nhà hát lớn Hà Nội.

Công an Q.Hoàn Kiếm đã tạm giữ xe ô tô và một chiếc điện thoại của Thắng để phục vụ điều tra.

Theo Công an Q.Hoàn Kiếm, ô tô của Thắng đã được độ chắn gió đuôi xe, lắp đèn nháy phía trước, hốc gió, líp bảo vệ xe, vây chia môi cản trước, độ pô để tăng âm thanh, cần số được thay bằng vật giống chuôi kiếm.

Qua kiểm tra hình ảnh từ camera hành trình của phương tiện, Công an Q.Hoàn Kiếm còn xác định rạng sáng ngày 17.4, Thắng còn bật pô nổ to đi qua các tuyến phố Lý Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng và quanh hồ Hoàn Kiếm với tốc độ từ 40 - 60 km/giờ và thực hiện drift tại khu vực đài phun nước hồ Hoàn Kiếm.