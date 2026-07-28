Bắt khẩn cấp thanh niên cướp xe máy đem đi cầm cố để tiêu xài

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt khẩn cấp thanh niên 20 tuổi xin đi nhờ xe, sau đó đe dọa rồi cướp xe máy đem đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài.