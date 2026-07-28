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Bắt khẩn cấp thanh niên cướp xe máy đem đi cầm cố để tiêu xài
Video Thời sự

Bắt khẩn cấp thanh niên cướp xe máy đem đi cầm cố để tiêu xài

Hữu Tú - Bảo Phúc
Công an tỉnh Đắk Lắk bắt khẩn cấp thanh niên 20 tuổi xin đi nhờ xe, sau đó đe dọa rồi cướp xe máy đem đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài.


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