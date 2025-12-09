Bắt kho hàng giả mạo 'hàng hiệu' bán trên thương mại điện tử

Tối 8.12, Đoàn kiểm tra của Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.Hà Nội kiểm tra đột xuất một cửa hàng kinh doanh quần áo thể thao trên phố Hoàng Công Chất (phường Phú Diễn, Hà Nội).

Cục Quản lý và Phát triển thị trường phối hợp A05 Công an TP.Hà Nội kiểm tra tại cơ sở kinh doanh quần áo thể thao trên phố Hoàng Công Chất

Cơ sở do ông Dương Tấn R. làm chủ, tại thời điểm kiểm tra, bà Nguyễn Thị Diệu Tuyết là người đại diện theo giấy ủy quyền. Cơ sở này hoạt động từ giữa năm 2025, dưới hình thức hộ kinh doanh nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện: 5.200 bộ quần áo thể thao gắn nhãn hiệu Nike, 1.200 bộ gắn nhãn hiệu Adidas, 14 áo thể thao mang nhãn hiệu Puma, phần lớn được kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử, cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Các chi tiết in, thêu, bao bì… cho thấy nhiều dấu hiệu không đúng quy cách của hàng chính hãng. Đoàn kiểm tra bước đầu xác định số hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu theo luật Sở hữu trí tuệ. Cơ sở cũng không niêm yết giá theo quy định của luật Giá 2023.

Ông Trần Việt Hùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ QLTT cho biết, đợt kiểm tra được triển khai nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 397/NQ-CP ngày 5.12.2025 của Thủ tướng về đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đang thu giữ, niêm phong gần 6.500 sản phẩm nghi là hàng giả mạo nhãn hiệu này để tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm.