Bắt kịp mọi xu hướng video ngắn với gói cước Mạng xã hội của MobiFone

Lý giải nhu cầu xem video ngắn của giới trẻ

Khoa học đã chứng minh, não bộ sẽ có cơ hội sản sinh ra hormone "hạnh phúc" - dopamine khi lướt mạng xã hội. Sau mỗi lần nhận được dopamine, não bộ lại khao khát có được lượng dopamine tiếp theo, mới hơn và nhiều hơn. Bên cạnh đó, thời gian tập trung của não bộ con người ngày càng bị rút ngắn đi. Chính điều này đã tạo cơ hội cho các nền tảng trực tuyến phát video ngắn như TikTok, Reels, Shorts,... phát triển mạnh mẽ.

Những video ngắn thời lượng chỉ từ vài giây cho tới vài phút cung cấp thông tin nhanh chóng và ngắn gọn, thỏa mãn sự tò mò, kích thích người xem. Từ động vật dễ thương cho đến tôn giáo, từ giải trí cho đến học tập, từ tài chính - làm giàu cho đến chuyện yêu đương - tình cảm,... đều có thể tìm thấy trên những nền tảng video ngắn này. Đặc biệt, nền tảng TikTok sử dụng thuật toán For You Page (Dành cho bạn) cho phép cung cấp đúng loại nội dung người dùng muốn xem hoặc đang quan tâm hoặc không muốn xem.

Video ngắn lôi cuốn là cách thức học tập và giải trí nhanh gọn, thúc đẩy khả năng tiếp thu nếu được lựa chọn một cách có chọn lọc, mọi lúc mọi nơi. Nhu cầu xem video ngắn và truy cập mạng xã hội trong cộng đồng GenZ là vô cùng lớn, đặc biệt trong thời đại 4.0 như hiện nay. Dẫu vậy, xem video ngắn với tần xuất lớn thường xuyên sẽ tiêu tốn nhiều dung lượng di động của GenZ.

"Theo thống kê trên điện thoại thì mình dùng TikTok 1 tiếng 20 phút mỗi ngày, không nhiều bằng các ứng dụng khác như Instagram, Facebook hay Messenger. Cứ lúc rảnh là mình lôi điện thoại ra xem video để giải trí. Tuy nhiên, với tần suất dùng như vậy cũng ‘ngốn’ kha khá dung lượng data hàng tháng." - Anh Tùng (20 tuổi - Hà Nội) cho biết.

Khi nhu cầu sử dụng mạng xã hội ngày càng tăng thì internet di động càng trở nên cần thiết. Từ mong muốn truy cập internet mọi lúc mọi nơi, người dùng ngày càng có yêu cầu cao hơn về kết nối mượt mà, đường truyền tốc độ cao với chi phí hợp lý. Đây chính là mảnh đất màu mỡ cho các nhà mạng viễn thông trên hành trình chiếm được trái tim khách hàng trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt như hiện nay.

Bùng nổ các sản phẩm viễn thông dành riêng để truy cập mạng xã hội

Hiện nay, một số nhà mạng trên thị trường đã cho ra mắt các sản phẩm gói cước viễn thông không giới hạn dung lượng sử dụng khi truy cập các trang mạng xã hội, kèm theo nhiều ưu đãi khác về data và cước thoại.

Với mong muốn đáp ứng nhu cầu của đa dạng khách hàng, tập trung vào phân khúc khách hàng trẻ năng động, đem lại những trải nghiệm công nghệ hiện đại, "nâng tầm cuộc sống", MobiFone cho ra mắt gói cước MXH, gói cước được "thiết kế" riêng dành cho GenZ hoặc những khách hàng có nhu cầu sử dụng mạng xã hội cao.

Chỉ từ 90.000 đồng/tháng, khách hàng khi đăng ký gói cước MXH của MobiFone sẽ nhận được ưu đãi thoại - data lên đến 1GB/ngày, miễn phí data truy cập Facebook, YouTube. Với ưu đãi từ gói cước này, người dùng sẽ luôn có đủ data tốc độ cao cho việc sử dụng các ứng dụng mạng xã hội mà không cần lo lắng về việc tiêu tốn nhiều dữ liệu di động hoặc phải trả thêm phí.

MobiFone cho ra mắt các gói cước thiết kế riêng cho nhu cầu dùng mạng xã hội.

Bên cạnh đó, người dùng có thể lựa chọn thời gian sử dụng gói cước linh hoạt (theo tháng, năm) để tối ưu chi phí hiệu quả. Bạn Đ. L. Nguyên (19 tuổi - Hà Nội) cho biết: "Do nhu cầu sử dụng mạng xã hội hàng tháng của mình rất lớn, trung bình 3-4 tiếng/ngày, mình đã quyết định đầu tư đăng ký gói cước MXH theo năm của MobiFone, tính ra chỉ có 4.000 đồng/ngày mà được miễn phí truy cập Facebook, YouTube lẫn TikTok, lại còn được thêm 1GB data/ngày, mình có thể dùng cho các nhu cầu khác trên điện thoại".

Với việc ra mắt những gói cước tập trung vào phân khúc giới trẻ như MXH, MobiFone đã và đang "trẻ hóa" thương hiệu, hướng tới phát triển các sản phẩm - dịch vụ số giúp tối ưu hóa tiện ích nhằm mang đến các trải nghiệm đa dạng và thú vị cho người dùng.