Bắt ma túy ‘khủng’ ở cửa khẩu quốc tế: Chuyên án điển hình với cách đánh mới

Triệt phá đường dây vận chuyển trái phép gần 200 kg ma túy từ Lào về Việt Nam

Chiều 4.6, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam phối hợp Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức trao thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án A424.4p, triệt phá đường dây vận chuyển trái phép gần 200 kg ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang (đóng tại H.Nam Giang, Quảng Nam).

Tang vật gần 200 kg ma túy do 8 nghi phạm quốc tịch Lào vận chuyển qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang NAM THỊNH

Trước đó, vào lúc 11 giờ 20 ngày 26.5, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh BĐBP) chủ trì, phối hợp Cục cửa khẩu BĐBP tỉnh Quảng Nam và Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam bắt giữ 8 nghi phạm quốc tịch Lào vận chuyển 198 kg ma túy (gồm 44 bánh heroin và 181,75 kg ma túy các loại) từ Lào về Việt Nam.

Quá trình bắt giữ đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị.

Chuyên án điển hình với cách đánh mới

Để triệt xóa thành công đường dây ma túy quy mô lớn này, các lực lượng chức năng đã lập chuyên án A424.4p. Đây là chuyên án điển hình với cách đánh mới, sử dụng ngoại biên kết hợp với phân tích, tra cứu thông tin các nghi phạm qua hệ thống dữ liệu nghiệp vụ.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Tư lệnh BĐBP chia sẻ, chính sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng; sự quyết tâm, quyết liệt không quản ngại khó khăn của các thành viên Ban chuyên án A424.4p và lực lượng tham gia đánh án, đã làm nên thành công của chuyên án này.

Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam phối hợp với Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức trao thưởng cho những tập thể, cá nhân MẠNH CƯỜNG

Trung tướng Lê Đức Thái cũng nhấn mạnh, tỉnh Quảng Nam tiếp giáp với Lào, có đường biên giới dài, địa hình biên giới hiểm trở, nhiều đường mòn lối mở, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn nên các nghi phạm sẽ tiếp tục lợi dụng để vận chuyển ma tuý, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá, hàng cấm qua biên giới, cửa khẩu.

Để đấu tranh chống tội phạm có hiệu quả, lực lượng BĐBP nói chung và BĐBP tỉnh Quảng Nam nói riêng phải làm tốt vai trò tham mưu giúp chính quyền địa phương, huy động sức mạnh của toàn dân, của cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh chống tội phạm ma tuý, tội phạm buôn lậu trên các tuyến biên giới.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng tặng bằng khen cho 9 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án ma túy MẠNH CƯỜNG

Đồng thời, phải phối hợp tốt các lực lượng chức năng liên quan xây dựng lực lượng chuyên trách, đủ mạnh để phát huy vai trò chủ trì đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực biên giới, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng, góp phần làm giảm thiểu ma túy thẩm lậu vào Việt Nam, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP (Bộ Quốc phòng) tặng Bằng khen cho 3 tập thể gồm: Cục cửa khẩu BĐBP; Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam cũng tặng bằng khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án ma túy quy mô lớn từ Lào về Việt Nam nói trên.