Bắt mạch thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm 2024

Kịch bản nào cho thị trường từ nay đến cuối năm 2024?

Thị trường bất động sản được dự báo sẽ khởi sắc hơn từ nửa cuối năm 2024. Về thanh khoản, các chuyên gia và các nhà đầu tư cũng kỳ vọng thanh khoản 2024 khởi sắc hơn ở phân khúc chung cư trung cấp và bình dân, nhà ở xã hội ở trung tâm và các tỉnh ven trung tâm do nguồn cung mới chưa cải thiện nhưng nhu cầu mua nhà ở thực gia tăng.

Thêm một kỳ vọng nữa được dự báo, đó là phân khúc căn hộ đáp ứng nhu cầu ở thực tại nội đô hoặc ven trung tâm có cơ sở hạ tầng phát triển sẽ có khả năng hồi phục sớm trong năm 2024 do sự gia tăng liên tục của tầng lớp trí thức, ngày càng nhiều gia đình có nhu cầu mua nhà để con cái có nơi an cư và học tập tại các thành phố lớn. Việc đầu tư vào giao thông, y tế, giáo dục,... giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hút người dân đến sinh sống và làm việc, từ đó thúc đẩy nhu cầu sở hữu căn hộ khu vực trong thành phố.

Cùng với đó lãi suất huy động hiện tại vẫn đang neo ở mức thấp chỉ từ 4-6%/năm, lãi suất cho vay cũng giảm theo, Thông tư 06 NHNN sửa đổi cho phép người mua nhà được vay ngân hàng trả nợ ngân hàng, và chính sách kích cầu của chủ đầu tư cũng là yếu tố kích thị trường thanh khoản hơn.

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2024 của các đơn vị phân tích, phân khúc căn hộ có diễn biến tích cực, là loại hình có sức hút lớn nhất quý đầu năm, nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội và TP.HCM dự kiến lần lượt ghi nhận 16.000 căn, tăng 55% so với cùng kỳ và 9.000 căn, tăng 3,4% so với cùng kỳ trong năm 2023 tập trung ở phân khúc trung cấp và cao cấp, giá bán căn hộ có chiều hướng tăng tại các thành phố trung tâm và ven trung tâm sở hữu vị trí thuận lợi, dự báo tiếp tục tăng 3 - 8% so với cùng kỳ do chênh lệch cung cầu vẫn cao.

Chênh lệch này dự kiến vẫn tiếp tục duy trì trong năm 2024, tuy nhiên các dự án căn hộ có giá bán hợp lý, pháp lý đầy đủ, kết nối hạ tầng và giao thông thuận lợi đầy tiềm năng vẫn luôn thu hút nhu cầu đầu tư, sở hữu nhà.

D-Homme - Điểm sáng tại khu vực trung tâm TP.HCM, Chợ Lớn

Đứng trước những thay đổi trong chính sách, thị trường, giới chuyên gia đặt kỳ vọng vào các dự án BĐS pháp lý chuẩn, có tiến độ đảm bảo sẽ mang đến nguồn cung ổn định cùng chính sách tối ưu góp phần tạo được sự chuyển biến tích cực cho thị trường.

Trong các dự án đang triển khai hiện nay, D-Homme mang đến các sản phẩm căn hộ tại trung tâm thành phố, góp phần giải cơn khát nguồn cung khu vực này. Nhất là trong bối cảnh các doanh nghiệp phát triển dự án mới gặp khó về quỹ đất và cấp phép đầu tư, các căn hộ pháp lý đảm bảo và tiến độ sắp bàn giao như D-Homme được xem là điểm sáng của thị trường.

D-Homme tọa lạc tại quỹ đất tâm điểm duy nhất còn sót lại trung tâm Chợ Lớn

D-Homme tọa lạc tại quận 6, được bao quanh bởi 3 mặt tiền các trục đường lớn là Ba Tháng Hai, Hồng Bàng và Minh Phụng. Do vậy, cư dân dự án có thể thuận tiện kết nối vào trung tâm thành phố và tiện ích ngoại khu lân cận.

Chú trọng ngay từ khâu thiết kế kiến trúc, D-Homme được biết đến với hình ảnh biểu tượng tòa nhà hình chữ Nhân (人) độc bản, sang trọng. Kiến trúc này không chỉ mang về ý nghĩa thẩm mỹ mà còn có giá trị đến sức khỏe.

Tất cả căn hộ tại D-Homme đều được đón gió tự nhiên và tiếp sáng tối đa nhờ hệ thống trần cao và hành lang rộng đối lưu không khí

Được định hướng là "căn hộ sức khỏe toàn diện", nhà phát triển đã dành nhiều tâm huyết chăm chút cho hệ tiện ích dành cho mọi thành viên trong gia đình như: 3 hồ bơi vô cực, khu Aqua Gym với công nghệ thủy trị liệu đặc biệt, hồ sục khoáng CO 2 , công nghệ căn hộ tự động "không điểm chạm" với Smart Parking, Face ID và Digital Key, lan can độ cao chuẩn 1,4m cùng trang bị lưới thủy tinh an toàn cho các thành viên nhí,… Đặc biệt, tại D-Homme còn có phòng khám đa khoa DHA Healthcare để chăm sóc sức khỏe cho cư dân ngay tại dự án cùng hệ thống đa dạng các shop thương mại dịch vụ, siêu thị, nhà trẻ,…

Với hệ tiện ích cao cấp này, D-Homme không chỉ đảm bảo nhu cầu chăm sóc sức khỏe mà còn giúp gia tăng trải nghiệm sống cho cộng đồng cư dân.

D-Homme - căn hộ sức khỏe an toàn toàn diện cùng hệ tiện ích tiện nghi

D-Homme với những ưu thế về vị trí trung tâm, pháp lý, chính sách thanh toán và tiện ích đặc quyền đang thu hút đông đảo sự quan tâm của giới đầu tư lẫn khách mua ở. Hiện tại, dự án đang gấp rút hoàn thiện để bàn giao trong năm, trong tháng 5 CĐT tung ra giỏ hàng cuối cùng; đồng thời áp dụng nhiều chính sách bán hàng tối ưu, linh hoạt: chỉ cần thanh toán 25% đã có thể nhận nhà, phần còn lại được ngân hàng tài trợ kèm 0% lãi suất trong 12 tháng, đặc biệt chương trình "Mua nhà lời ngay" lên đến 12%, nhận tiền mặt và nhiều chính sách quà tặng, chiết khấu hấp dẫn khác.