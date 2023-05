Bật mí 5 cách chọn kem chống nắng đúng chuẩn chuyên gia giúp da sáng bật tone

Chuyên gia gợi ý 5 cách chọn kem chống nắng dưới đây sẽ giúp bạn tìm được một ‏"‏bảo bối" bảo vệ làn da. Cùng tìm hiểu và áp dụng ngay nhé!

Bật mí cách chọn kem chống nắng tốt nhất giúp da tươi sáng rạng ngời

Chọn kem chống nắng có chỉ số SPF > 30 và PA +++

Chỉ số chống nắng SPF thể hiện khả năng chống nắng, bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UVB gây nám sạm, cháy nắng và ung thư da. Còn PA là chỉ số nói lên khả năng chống lại tia UVA gây lão hóa da. Theo các chuyên gia da liễu, kem chống nắng bảo vệ làn da tối ưu cần đáp ứng các tiêu chí SPF>30 và PA +++. Vậy nên hãy chú ý 2 thông số này khi chọn kem chống nắng để làn da luôn tươi sáng đều màu và trẻ trung hơn.

Kem chống nắng không gây bít tắc lỗ chân lông (non-comedogenic)

Bít tắc lỗ chân lông chính là nguyên nhân gây mụn đầu đen, mụn viêm. Và sau khi hết mụn thì làn da xuất hiện nhiều vết thâm và kém đều màu. Làm sao đề ngăn chặn tình trạng này?

Một trong những giải pháp hiệu quả là lựa chọn kem chống nắng thiên về loại không chứa dầu ngăn ngừa bưng bít lỗ chân lông (non-comedogenic). Có như vậy, làn da mới duy trì được vẻ mịn màng và tươi sáng dài lâu.

Bên cạnh đó, bạn sử dụng kem chống nắng non-comedogenic còn giúp thu nhỏ lỗ chân lông. Cũng tạo cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái mỗi khi thoa lên mặt.

Kem chống nắng chứa chất chống oxy hóa

Kem chống nắng không chỉ đơn thuần là kem chống nắng mà còn chứa các thành phần có khả năng chống oxy hóa hiệu quả. Theo các chuyên gia, kem chống nắng có tác dụng ngăn cản tia UV xâm nhập nhưng không thể bảo vệ 100% khỏi tác hại của tia cực tím.

Phần bức xạ đã thâm nhập vào bên trong làn da có thể gây nên những tổn thương. Những thành phần chống oxy hóa trong kem chống nắng sẽ ngăn chặn chuỗi phản ứng này và bảo vệ làn da khỏi hư tổn.

Các gốc tự do cũng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thường xuyên sẽ thúc đẩy sản sinh melanin. Làn da trở nên kém đều màu và xuất hiện các vết nám sạm. Một số chất chống oxy hóa có trong kem chống nắng như vitamin, chiết xuất trà xanh… hạn chế tăng sắc tố cho làn da trắng sáng đều màu và tươi mới hơn mỗi ngày.

Chọn kem chống nắng có chứa thành phần chống oxy hóa

Kem chống nắng có khả năng chống ánh sáng xanh

Không chỉ ánh nắng mặt trời mà ánh sáng xanh phát ra từ máy tính, điện thoại… cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến làn da. Tác hại của ánh sáng xanh lên làn da rõ ràng nhất là gây chùng nhão, tăng sắc tố, lão hóa sớm và mất dần độ đàn hồi. Nhất là với những nàng công sở thường xuyên tiếp xúc với các thiết bị điện tử thì khi lựa chọn kem chống nắng cần chống được ánh sáng xanh.

Kem chống nắng chứa Niacinamide hoặc Hyaluronic Acid

Niacinamide là thành phần chăm sóc không còn xa lạ với các tín đồ skincare. Đây là dẫn xuất của vitamin B3, tác dụng dưỡng ẩm, làm mờ đốm nâu và thu nhỏ lỗ chân lông. Niacinamide cũng hỗ trợ làm sáng cho làn da có vẻ ngoài trắng mịn, tràn đầy năng lượng. Vậy nên, các bạn chọn kem chống nắng có chứa Niacinamide làn da sẽ được cải thiện rõ rệt, trắng sáng hơn.

Một số kem chống nắng có chứa hoạt chất Hyaluronic Acid giúp bổ sung độ ẩm cho làn luôn căng bóng, ngậm nước. Đồng thời, Hyaluronic Acid còn giúp làm đầy rãnh nhăn cho làn da căng mịn, tươi trẻ và trắng hồng rạng rỡ.

Hy vọng với những thông tin ở trên, bạn đã lựa chọn được loại kem chống nắng phù hợp và giúp bảo vệ làn da tối ưu trước những tác hại của tia UV, ánh sáng xanh… Nhất là vào thời điểm mùa hè cường độ tia UV cực cao nên các bạn cần sử dụng kem chống nắng mỗi ngày nhé!

Top 3 kem chống nắng bảo vệ làn da tối ưu đang được tín đồ skincare săn lùng

Nếu bạn chưa chọn được loại kem chống nắng nào phù hợp hay cần thay đổi sản phẩm. Vậy hãy tham khảo ngay top 3 kem chống nắng được tìm mua nhiều nhất hiện nay. Cùng tìm hiểu và có sự lựa chọn tốt nhất.

1. Kem chống nắng kiềm dầu Decumar ProMax Anti-Acne Sunblock Cream

Một loại kem chống nắng kiềm dầu khá tốt với mọi làn da và quan trọng giá cả rất chi là sinh viên - Decumar Promax Anti-Acne Sunblock Cream. Điểm nổi bật của kem chống nắng Decumar ProMax là màng lọc thế hệ mới nên có thể bảo vệ làn da khỏi tia UV và khói bụi ô nhiễm trong môi trường. Làn da sẽ được bảo vệ toàn diện nuôi dưỡng khỏe đẹp từ bên trong.

Kem chống nắng Decumar ProMax Anti-Acne Sunblock Cream cho làn da khỏe đẹp toàn diện

Thành phần chính: Nano Tetrahydrocurcumin, chiết xuất Lô hội, Octyldodecyl Oleate and Octyldodecyl Stearoyl Stearate and Polyhydroxystearic Acid and Octyldodecanol, Cetyl alcohol, Silica, Biosaccharide Gum-4.

Ưu điểm nổi bật:

Chỉ số SPF50+ và PA++++ giúp bảo vệ làn da khỏi tác hại của của tia UVA, UVB, khói bụi, tia tử ngoại… ngăn ngừa nám sạm, lão hóa.

Khả năng kiềm dầu cực tốt ngăn ngừa đổ dầu hạn chế sinh mụn.

Chứa các chất chống oxy hóa ngăn ngừa sự phát triển của các dấu hiệu lão hóa da hiệu quả.

Kết cấu dạng cream hơi đặc mà khi thoa lên da cũng nhanh thẩm thấu, không gây bóng nhờn hay bưng bít lỗ chân lông.

Chất kem màu trắng đục, hơi nâng tone nhẹ nhàng rất tự nhiên và không tạo vệt trắng hay gây loang lổ không đều màu.

Thành phần từ các chiết xuất thiên nhiên phù hợp mọi loại da, kể cả da nhạy cảm hay dễ kích ứng.

Nhược điểm: Texture hơi đặc nên khi thoa cần tán đều tránh tình trạng vón cục hay không đều.

2. Kem chống nắng ngăn ngừa lão hóa SVR Sun Secure Fluide SPF50 Một siêu phẩm đến từ thương hiệu nổi tiếng hàng đầu tại Pháp được vinh dự đứng trong top này chính là SVR Sun Secure Fluide SPF50+. Ứng dụng màng lọc UV thế hệ kết hợp các thành phần chống nắng, dưỡng da và chống lão hóa vượt trội; kem chống nắng SVR Sun Secure Fluide SPF50+ ngăn chặn tác hại từ tia UV cho làn da trắng sáng, tươi trẻ. Kem chống nắng SVR bảo vệ làn da tối ưu ngăn ngừa nám sạm, lão hóa Thành phần chính: Công nghệ Integral Secure Technology, màng lọc UV thế hệ mới, phức hợp tế bào chống oxy hoá Liposomal [B-carotene + Detoxophane®], Niacinamide, Glycerin…

Ưu điểm nổi bật:

Với công nghệ Secure Technology tiên tiến và sử dụng màng lọc UV thế hệ mới bảo vệ làn da an toàn trước tác hại của tia UV, tia hồng ngoại, ánh sáng xanh, ô nhiễm môi trường…

Ngăn chặn tình trạng da mẩn đỏ do cháy nắng.

Bổ sung các dưỡng chất chống oxy hóa nuôi dưỡng làn da luôn khỏe đẹp toàn diện.

Làm dịu tức thì làn da kích ứng và nhanh chóng khôi phục tổn thương do tia UV.

Kết cấu dạng sữa mỏng nhẹ nên thẩm thấu nhanh chóng vào làn da mà không gây bóng nhờn hay tạo ra vệt trắng.

Phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm hay dễ kích ứng.

Nhược điểm: Lớp finish hơi bóng nhưng sau một vài phút thẩm thấu trên da sẽ hết.

3. Kem chống nắng dưỡng ẩm phục hồi Rejuvaskin Mineral Facial SPF32 Kem chống nắng thuần vật lý Rejuvaskin Mineral Facial SPF32 nổi tiếng số 1 tại Mỹ và hiện nay đã có mặt tại hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới. Sự kết hợp hoàn hảo màng lọc chống nắng phổ rộng kết hợp cùng thành phần dưỡng ẩm, chống lão hóa 4% Niacinamide; Rejuvaskin Mineral Facial SPF32 chống lại các tác hại từ tia UV, ánh sáng xanh và các yếu tố môi trường… ngăn ngừa nám sạm, lão hóa cho làn da tươi trẻ. Kem chống nắng dưỡng ẩm và phục hồi da Rejuvaskin nổi tiếng số 1 tại Mỹ Thành phần chính: 20% Zinc Oxide, 4% Niacinamide, Caprylic Triglyceride, Coco-Caprylate/Caprate, Butyloctyl Salicylate, Oxybenzone, Avobenzone…

Ưu điểm nổi bật:

Khả năng chống nắng phổ rộng bảo vệ da an toàn trước tác hại của tia UVA, UVB, ánh sáng xanh, tia hồng ngoại… ngăn ngừa nám sạm và các dấu hiệu lão hóa.

Làm dịu làn da kích ứng, mẩn đỏ do tác hại của ánh nắng mặt trời.

Bổ sung độ ẩm và phục hồi tổn thương do tia UV nhanh chóng.

Tăng cường hàng rào bảo vệ cho làn da khỏe mạnh chống lại các tác hại của tia UV hay các yếu tố môi trường khác.

Chất kem mỏng mịn nên thẩm thấu nhanh và không gây bóng nhờn hay bưng bít lỗ chân lông ngừa mụn xuất hiện.

Thành phần thiên nhiên lành tính với mọi loại da; kể cả da nhạy cảm hay dễ kích ứng.