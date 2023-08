Bật mí cách tăng sinh collagen tự nhiên cho làn da luôn tươi trẻ, căng hồng

Hãy áp dụng ngay một số cách dưới đây được gợi ý từ chuyên gia da liễu. Hàm lượng collagen sẽ được bổ sung đầy đủ cho cơ thể và làn da.

Tẩy da chết đúng cách

‏Tẩy da chết là bước chăm sóc da không thể thiếu trong chu trình skincare. Bởi nó không chỉ làm sạch tế bào chết, bụi bẩn cho lỗ chân lông thông thoáng ngăn ngừa mụn, da xỉn màu. Mà còn thúc đẩy sản sinh collagen và tế bào mới cho làn da luôn tươi mới, trẻ trung rạng rỡ.

Theo các chuyên gia da liễu, tẩy tế bào chết hóa học với hoạt chất AHA là cách tốt nhất hiện nay. Khả năng của các sản phẩm tẩy tế bào chết chứa AHA là làm sạch lớp tế bào chết ở tầng biểu bì cho làn da tươi hồng tự nhiên. Và khi tế bào được loại bỏ, AHA sẽ tiếp tục len lỏi sâu vào lỗ chân lông và kích thích sản sinh collagen cho làn da luôn căng bóng.

Duy trì lối sống lối mạnh

‏Sự suy giảm collagen trên da nhanh chóng cũng là do lối sống thiếu lành mạnh. Do đó, để duy trì hàm lượng collagen ổn định trong cơ thể cần xây dựng lối sống lành lạnh và chế độ ăn uống khoa học. Các bạn không nên hút thuốc lá, ngủ đủ giấc và ngủ trước 11h đêm, không uống thức uống có cồn hay chứa caffein…

Bổ sung các loại a xít amin quan trọng

‏Một số a xít amin có chức năng tạo nên collagen là threonine và proline. Cơ thể không thể sản sinh collagen nếu thiếu các a xít amin này. Vậy nên, các bạn cần bổ sung a xít amin cho cơ thể thông qua chế độ ăn uống. Một số thực phẩm giàu threonine mà các bạn có thể dung nạp như trứng, sữa, đậu nành, măng tây, thịt lợn, thịt bò và thịt gà.‏ Còn thực phẩm chứa nhiều proline gồm có đậu nành, sữa, phô mai, thịt bò và bắp cải.

Tăng cường bổ sung vitamin C

‏Vitamin C là chất chống lại sự hoạt động của gốc tự do ngăn ngừa lão hóa hiệu quả cho làn da luôn tươi sáng rạng rỡ. Đặc biệt, vitamin C còn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình tổng hợp A xít Hyaluronic. Mà A xít Hyaluronic tự nhiên trong cơ thể giúp tăng cường sản sinh collagen. Nhưng các bạn nên nhớ chúng cũng sẽ giảm đi theo thời gian.

Vậy hãy bổ sung ngay hàm lượng vitamin C cho cơ thể thông qua thực phẩm như ‏cam, chanh, xoài, kiwi, dâu tây, bông cải xanh và các loại rau có màu xanh đậm. Bên cạnh đó, có thể sử dụng các sản phẩm skincare chứa vitamin C cũng là cách thúc đẩy sản sinh collagen. Các bạn nên chọn các sản phẩm chăm sóc da chứa vitamin C với dẫn xuất L-Ascorbic Acid, Ascorbyl Palmitate hay Ascorbyl Phosphate.

Hạn chế ăn đồ ngọt

Cơ thể dung nạp quá nhiều đường cũng là nguyên nhân gây phá hủy hàm lượng collagen đang có trong cơ thể và làn da. Đường thường dính chặt vào collagen và khi bị đè nặng sẽ trở nên cứng nhắc, không linh hoạt. Làn da theo đó xỉn màu, khô ráp và bắt đầu xuất hiện nếp nhăn. Do đó, các bạn cần cắt giảm lượng đường tinh trong bữa ăn hàng ngày để duy trì hàm lượng collagen hiện có.

Thoa kem chống nắng

Tia UV là một trong những tác nhân gây nám sạm, lão hóa và tăng nguy cơ ung thư da. Khi làn da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài thì cấu trúc dưới da và tế bào collagen bị phá hủy. Làn da trở nên nhăn nheo, mất đi độ đàn hồi và chảy xệ. Các chuyên gia da liễu khuyến cáo, nên sử dụng kem chống nắng trước khi ra ngoài 15-20 phút để làn da được bảo vệ tốt nhất. Nhớ thoa kem chống nắng ngay cả khi ở trong nhà hay trời không có nắng.

Thực hiện đầy đủ các cách tăng sinh collagen ở trên sẽ có được làn da khỏe đẹp, tươi trẻ toàn diện. Nhưng để đạt được điều đó cần thực hiện duy trì trong thời gian dài. Do đó, cách tăng sinh collagen nhanh nhất là cần kết hợp uống bổ sung collagen thủy phân.

Ai cũng hiểu rõ tầm quan trọng của collagen đối với sức khỏe và làn da. Nhưng sự suy giảm collagen bởi nhiều yếu tố khiến sức khỏe suy yếu và làn da lão hóa nhanh chóng. Do đó, việc bổ sung kết hợp collagen cùng các biện pháp tăng sinh collagen là điều cần thiết.