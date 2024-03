Bật mí cách trị sẹo bỏng dầu ăn hiệu quả ngay tại nhà

Tất tần tật những thông tin về sẹo bỏng dầu ăn sẽ được chuyên gia da liễu giải đáp chi tiết dưới đây. Chắc chắn các bạn sẽ biết cách ngăn ngừa và trị sẹo bỏng dầu ăn hiệu quả nhanh chóng ngay tại nhà lấy lại làn da tươi sáng đều màu.

Bỏng dầu ăn có để lại sẹo không?

Bỏng hay phỏng dầu ăn là tai nạn thường xảy ra trong căn bếp gia đình và có nguy cơ cao tạo thành sẹo xấu. Sẹo bỏng dầu ăn hình thành như thế nào còn tùy thuộc vào mức độ bỏng dầu ăn nặng hay nhẹ, mức độ tổn thương sâu hay nông. Theo đó, sẹo bỏng dầu ăn có thể gặp phải thường là sẹo thâm, sẹo lồi, sẹo lõm hay sẹo co kéo.

Mức độ bỏng dầu ăn nhẹ ở cấp I, cấp II là tình trạng mà hầu hết các chị em phụ nữ đều gặp phải và thường để lại sẹo thâm. Lúc này, các bạn có thể sơ cứu ngay tại nhà và sử dụng các loại kem trị sẹo bỏng dầu ăn phù hợp. Mức độ sẹo bỏng dầu ăn với diện tích rộng và mức độ nghiêm trọng sẽ hình thành những vết sẹo lồi, lõm, co kéo, sẹo phì đại… được hình thành do các vết bỏng nghiêm trọng. Với tình trạng sẹo bỏng dầu ăn nặng như vậy thì cần đưa người bệnh tới bệnh viện để được điều trị ngay lập tức.

Ảnh hưởng nghiêm trọng của sẹo bỏng dầu ăn, bạn đã biết chưa?

Sẹo bỏng dầu ăn dù ở mức độ nặng hay nhẹ đều có nguy cơ để lại biến chứng ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và cuộc sống của người bệnh. Trong đó, những ảnh hưởng mà sẹo bỏng dầu ăn gây ra phổ biến vẫn là:

Ảnh hưởng lớn nhất của sẹo bỏng dầu ăn là thẩm mỹ. Nhất là đối với chị em phụ nữ, bỏng nhẹ và chỉ hình thành sẹo thâm cũng ảnh hưởng rất lớn.

Vết bỏng dầu ăn dù là vết sẹo thâm do bỏng ở cấp độ I hay bỏng nặng gây sẹo lõm, sẹo lồi hay sẹo co kéo đều ảnh hưởng đến tâm lý của người bệnh.

Còn sẹo bỏng dầu ăn ở những vị trí chức năng vận động như khớp chân, khớp tay… thì cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Khi sẹo bỏng dầu ăn ở vùng mắt, mũi hay miệng… có thể gặp biến chứng khó mở mắt hay biến dạng. Không chỉ ảnh hưởng tới chức năng mà còn cả thẩm mỹ.

Để ngăn ngừa những ảnh hưởng xấu này, các bạn cần điều trị sẹo bỏng dầu ăn ngay sau khi lành thương. Bởi để vết sẹo càng lâu càng khó điều trị, đồng thời tốn nhiều chi phí và thời gian.

Quy trình sơ cứu chuẩn y khoa khi bị bỏng dầu ăn ngăn ngừa hình thành sẹo xấu

Thời gian phục hồi tổn thương do bỏng dầu ăn nhanh hay chậm không chỉ do mức độ tổn thương mà còn do quy trình chăm sóc và vệ sinh. Vậy nên sơ cứu đúng cách ngay sau khi bị bỏng dầu ăn là việc làm vô cùng cần thiết. Nó vừa giúp ngăn ngừa tình trạng nhiễm trùng vừa hỗ trợ vết thương mau lành hơn và hạn chế để lại sẹo xấu. Cùng tìm hiểu ngay cách sơ cứu tại nhà sau khi bị bỏng dầu ăn dưới đây:

Làm nguội vết thương: Ngay sau khi bị dầu ăn bắn vào da cần đưa vết thương lại gần vòi nước mát đang chảy để từ 15-20 phút để hạ nhiệt. Theo đó tình trạng nóng rát cũng giảm dần và ngăn ngừa vết bỏng ăn sâu xuống dưới da. Nhưng không nên xả nước dưới vết bỏng quá lâu vì có thể khiến lớp biểu bì bị tổn thương. Nhớ là không dùng đá để chườm vết bỏng bởi có thể gây nên bỏng lạnh khiến tình trạng càng phồng rộp lên.

Vệ sinh vết bỏng: Các bạn có thể dùng dung dịch sát khuẩn hay nước muối sinh lý để rửa vết thương. Điều này, giúp lấy đi bụi bẩn, tạp chất, tiêu diệt vi khuẩn và thúc đẩy quá trình phục hồi tổn thương, cũng hạn chế để lại sẹo. Nếu việc sơ cứu không đúng cách sẽ khiến vết bỏng tổn thương nghiêm trọng hơn và rất khó lành cũng như nguy cơ cao để lại sẹo xấu.

Chăm sóc vết bỏng: Đảm bảo vết thương luôn thông thoáng, sạch sẽ và khi bị phồng lên không được tự ý làm vỡ và tránh chạm tay vào để hạn chế vi khuẩn xâm nhập gây viêm nhiễm. Nếu vết bỏng dầu ăn nằm ở những vị trí thường xuyên tiếp xúc với bụi bẩn cần dùng gạc vô trùng băng nhẹ, tránh băng kín.

Để đảm bảo vết bỏng dầu ăn mau lành và hạn chế nguy cơ hình thành sẹo, các bạn nhớ chăm sóc vết thương đúng cách. Một sản phẩm có thể hỗ trợ các bạn chăm sóc vết thương ngay tại nhà đơn giản và hiệu quả chính là xịt hỗ trợ điều trị vết thương hở và giảm sẹo Hemacut Spray. Đây là sản phẩm được nghiên cứu và bào chế trong việc hỗ trợ vết thương hở mau lành nhờ công nghệ được cấp bằng sáng chế Polymer Triss và Hexamethyldisiloxane. HemaCut® SPRAY chứa polymer liên kết ngang TRIISS sẽ tạo lớp màng mỏng, trong suốt, không thấm nước trên da và bảo vệ vết thương khỏi bị nhiễm trùng từ bên ngoài. Sản phẩm cũng giúp thúc đẩy quá trình lành thương nhờ nguyên lý công nghệ RSA mà hoàn toàn không bị nóng rát khi sử dụng.

Đặc biệt, xịt hỗ trợ điều trị vết thương hở và giảm sẹo Hemacut Spray có cấu trúc lưới polymer độc đáo tạo lên 1 lớp màng bảo vệ, chống lại sự xâm nhập của bụi bẩn, vi khuẩn. Màng lưới polymer là không thấm nước nhưng thấm hơi nước và ô xy giúp ngăn chặn nguy cơ bị nhiễm trùng, giảm đau nhức, mang lại sự dễ chịu, thoải mái trên da.

Trước khi, sử dụng bình xịt HemaCut Spray nhớ lắc kỹ bình vài lần trước khi sử dụng để đảm bảo sự đồng nhất của gel. Và đảm bảo vết thương được rửa sạch và khô. Trên những vết thương nhỏ, xịt HemaCut Spray từ khoảng cách 1-2 cm để độ phân tán của bình xịt nhỏ hơn và nhắm vào vết thương. Đối với những vết thương lớn hơn, xịt HemaCut SPRAY từ khoảng cách 4 - 8cm tùy thuộc vào mức độ của vết thương để gel xịt được phủ cho diện tích lớn nhất có thể của vết thương cùng một lúc.

Dùng 1 lần mỗi 24 giờ, hoặc 1 lần mỗi 12 giờ nếu tình trạng vết thương yêu cầu hoặc vết thương nằm ở vị trí chịu nhiều tác động cơ học (như lòng bàn tay, lòng bàn chân...). Lớp polymer tạo thành một lớp màng mỏng, không thấm nước, không bị cọ xát hay rửa trôi khỏi da và vết thương. Chú ý, khi xịt nên thực hiện từ 1-2 lớp và giữa mỗi lần xịt nên đợi khoảng 10 giây để lớp polymer đầu tiên khô.

Hemacut Spray phù hợp với những trường hợp gặp các vết thương trầy xước như vết nứt và vết nứt nhỏ trên da; vết bỏng độ I và II; vết cắt và vết rách, vết trầy xước, vết phồng rộp và các vết thương bề mặt khác do nhiều nguyên nhân khác nhau; các vết thương hậu phẫu.

Bật mí cách trị sẹo bỏng dầu ăn hiệu quả ngay tại nhà

Bỏng dầu ăn nguy cơ để lại sẹo rất cao và trường hợp nhẹ thường để lại hệ quả là sẹo thâm. Đây là tình trạng sẹo mà phần lớn chị em phụ nữ đều gặp phải trong quá trình nấu ăn hay tham gia công việc bếp núc. Vậy phải làm thế nào để trị sẹo thâm bỏng dầu ăn cấp độ nhẹ mà hiệu quả ngay tại nhà?

Kem trị sẹo Rejuvaskin Scar Esthetique đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin với hơn 30 năm nổi tiếng tại Mỹ đang là giải pháp hiệu quả hàng đầu hiện nay. Hội tụ đầy đủ các thành phần dưỡng và phục hồi làn da tổn thương từ thiên nhiên lành tính kết hợp cùng công nghệ trị sẹo Hoa Kỳ, kem trị sẹo Scar Esthetique đã mang lại những tác dụng tuyệt vời giúp vết sẹo thâm bỏng dầu ăn dần trở về tệp màu với vùng da xung quanh như chưa từng có tổn thương xảy ra.

Trong đó, chiết xuất bơ hạt mỡ, Squalane, Allantoin làm dịu vết bỏng tức thì, làm giảm cảm giác nóng rát ở vùng da non. Chiết xuất hoa cúc, hành tây, Monata hỗ trợ mờ sẹo, giảm đỏ và kháng viêm hiệu quả. Sản phẩm cũng giúp thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương, làm phẳng sẹo với chiết xuất hành tây, Glucosamine, Polypeptide cho làn da tươi trẻ, ngừa lão hóa. Vitamin A, C, E; Coenzyme Q10… ngừa thâm sau bỏng và silicone y tế giữ da đủ ẩm, ngăn mất nước qua da.

Bên cạnh tác dụng trị sẹo thâm do bỏng dầu ăn, kem trị sẹo Scar Esthetique còn hiệu quả với làm mờ vết thâm do muỗi cắn, côn trùng đốt hay thâm do mụn để lại. Đây còn lại sản phẩm có tác dụng lấp đầy sẹo lõm, sẹo rỗ vô cùng hiệu quả ngay tại nhà. Thành phần của kem trị sẹo Scar Esthetique lành tính, không chứa hương liệu và paraben nên đảm bảo an toàn với mọi loại da. Phù hợp với cả trẻ em từ 2 tuổi trở lên.

Chính vì vậy mà kem trị sẹo Rejuvaskin Scar Esthetique không chỉ xuất hiện trong hệ thống nhà thuốc và nhiều bệnh viện, thẩm mỹ viện uy tín trên cả nước. Mà đây còn lại sản phẩm không thể thiếu trong tủ thuốc của mỗi gia đình Việt Nam. Còn bạn đã mua sẵn một tuýp kem trị sẹo Scar Esthetique chưa? Chú ý, khi mua nhớ lựa chọn các địa chỉ phân phối chính hãng đã được nhà phân phối Rejuvaskin Việt Nam chính thức ủy quyền. Đừng vì ham giá rẻ mà mua sản phẩm kém chất lượng, hàng giả hàng nhái; hiệu quả trị sẹo không thấy mà chỉ gây kích ứng và làm hư da mà thôi.

Bỏng dầu ăn ở cấp độ nhẹ thì không cần phải lo lắng khi chị em phụ nữ luôn để sẵn trong nhà một tuýp kem trị sẹo Rejuvaskin Scar Esthetique đúng không nào! Chị em cũng cần nhớ là bước sơ cứu cũng như chăm sóc vết bỏng đúng cách rất quan trọng. Nó quyết định đến việc hình thành vết sẹo lớn hay nhỏ và nâng hay sâu. Nhớ thực hiện theo đúng hướng dẫn chuẩn y khoa ở trên để việc trị sẹo bỏng dầu ăn cũng dễ dàng và nhanh chóng hơn.