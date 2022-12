Bật mí những 'gương mặt quyền lực' của phim chiếu tết 2023 ‘Chị chị em em 2’

Chị chị em em 2 kể về giai thoại của hai mỹ nhân nức tiếng Sài Gòn những năm 1930: Ba Trà (Minh Hằng đóng) và Tư Nhị (Ngọc Trinh thủ vai). Trong cuốn sách Sài Gòn tả pí lù, học giả Vương Hồng Sển, người sinh sống cùng thời người đẹp Ba Trà, cho biết: "Cô Ba Trà, đệ nhất Huê khôi ở Nam kỳ, một người đẹp sắc nước hương trời từng làm say mê biết bao công tử miền Nam”. Còn người đẹp Tư Nhị - mỹ nhân gốc Khmer từng được Ba Trà dìu dắt, trở thành đối thủ cạnh tranh của cô. Tình bạn của cặp người đẹp rạn nứt khi nhiều người chuyển sang si mê, đeo đuổi Tư Nhị.

Người giữ vai trò đạo diễn cho dự án Chị chị em em 2 chính là Vũ Ngọc Đãng – cái tên đã được khán giả thuộc nằm lòng qua rất nhiều tác phẩm truyền hình nổi bật như Tuyết nhiệt đới, Bỗng dưng muốn khóc, Ngôi nhà hạnh phúc, Vừa đi vừa khóc, Mẹ ác ma cha thiên sứ… Vũ Ngọc Đãng cũng rất thành công ở lĩnh vực điện ảnh với Những cô gái chân dài, Đẹp từng centimet, Hot boy nổi loạn, Khi con là nhà..., và gần đây nhất là bộ phim Bố già mà anh đồng đạo diễn cùng Trấn Thành đã "phá đảo" phòng vé 2021 với doanh thu lên đến hơn 420 tỉ đồng.

Là một đạo diễn được đánh giá cao qua lối kể chuyện mộc mạc, đậm chất đời và tính nhân văn, Vũ Ngọc Đãng luôn coi trọng yếu tố con người và những góc khuất tinh tế trong cuộc sống của họ. Chính vì thế, nhà sản xuất Will Vũ đã lựa chọn Vũ Ngọc Đãng trở thành đạo diễn cho dự án Chị chị em em 2 để tạo nên một bộ phim phóng khoáng, hiện đại nhưng vẫn đủ đầy sự dung dị và chân phương.

Theo đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, phim Chị chị em em 2 không bám sát cuộc đời của hai nhân vật có thật, mà chỉ lấy cảm hứng. Phần drama (kịch tính) trong phim cũng được tiết chế, thay vào đó sẽ tập trung vào yếu tố hài hước, tình cảm gia đình, bạn bè tươi sáng để phù hợp với không khí mùa tết. Về trang phục, đạo diễn nói ê-kíp không theo nguyên mẫu lịch sử mà cách điệu để hai nhân vật chính gợi cảm hơn.

Bộ phim điện ảnh Chị chị em em 2 ban đầu khi công bố dự án đã thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả qua sự xuất hiện của cặp đôi ngôi sao giải trí hạng A: Minh Hằng và Ngọc Trinh. Diễn viên Minh Hằng và Ngọc Trinh đều cho biết đã nỗ lực rất nhiều về diễn xuất trong quá trình quay với rất nhiều cảnh khó, để khán giả không thất vọng. Trong quá trình quay, Minh Hằng phải trải qua rất nhiều cảnh quay khó. Cô dẫn chứng, riêng cảnh quay trong hồ bơi thực hiện kéo dài đến một tuần, mỗi ngày phải quay từ 21 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Dù đã chuẩn bị rất kỹ nhưng sau đó, cô vẫn bị bệnh đến cả tháng.





Cũng theo Minh Hằng, khi nhận kịch bản phim Chị chị em em 2, cô cảm thấy nội dung phim nhiều bi kịch, sợ sẽ không phù hợp với không khí mùa phim tết. Tuy nhiên, sau khi được chỉnh sửa mọi thứ trở nên vui tươi, nhẹ nhàng hơn khiến cô cảm thấy bớt lo. Chị chị em em 2 nối tiếp mối duyên giữa Minh Hằng và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng trong điện ảnh. Được biết, ngoài vai trò diễn viên chính cô còn đồng hành để hỗ trợ đàn anh từ khi dự án khởi động. Minh Hằng đặc biệt tâm đắc với sự thẳng thắn, cầu toàn của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng khi luôn sẵn sàng chỉnh sửa từng nét diễn cho diễn viên, đặc biệt ở những cảnh diễn tình cảm. Theo cô, sự chân thành và gần gũi thay vì lạm dụng kĩ thuật là tính cách và điều đạo diễn Vũ Ngọc Đãng luôn hướng tới. Trong khi đó, về phần mình đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thừa nhận: “Dù đã làm nhiều phim nhưng tôi vẫn ngạc nhiên với Minh Hằng”.

Về phía Ngọc Trinh, cô nói rất tự tin với ngoại hình của bản thân khi tham gia dự án, nhưng cũng thừa nhận luôn biết đâu là điểm yếu, điểm mạnh của bản thân. Để cải thiện diễn xuất, Ngọc Trinh còn theo học lớp diễn xuất chuyên nghiệp cùng diễn viên Kathy Uyên và cũng phải trải qua rất nhiều bầm dập như dầm mưa, quay dưới nước, ngập mặt trong bùn đất, phân trâu… "Tôi đã dành toàn thời gian cho vai diễn và cố gắng làm hết khả năng có thể để khán giả thấy sự cố gắng của bản thân, còn việc có được công nhận hay không, theo tôi phải đợi đến khi phim ra rạp mới biết" - Ngọc Trinh chia sẻ.

Đảm nhận vai trò quan trọng của phim Chị chị em em 2 là nhà sản xuất Will Vũ (từng làm Thưa mẹ con đi, Chị chị em em 1). Xuất thân là một doanh nhân nhưng có tình yêu lớn với điện ảnh, Will Vũ tìm hiểu về thị trường phim tại Việt Nam và nhận thấy cơ hội để anh xây dựng những câu chuyện chưa mấy ai thực hiện. Bắt đầu với việc đầu tư phim và sau đó là trở thành một nhà sản xuất, tôn chỉ của Will Vũ là làm sao để khán giả không phải xem những tác phẩm rập khuôn. Chị chị em em 1 không mang đến một mối tình tay ba với công thức một kẻ phản bội, một người xấu và một người bị hại; mà những pha đấu trí đằng sau đó mới là điều khiến bộ phim này trở thành cơn sốt trong dịp Giáng sinh năm 2019. Còn hiện tại, với cương vị là chủ hãng phim Muse Films, Will Vũ khao khát được viết tiếp những chương mới cho vũ trụ điện ảnh đậm tính nữ quyền tại Việt Nam. Dự án Chị chị em em 2 chính là cánh cửa tiếp theo để Will Vũ đưa khán giả đến với thế giới điện ảnh của mình, khắc họa bằng mối quan hệ đặc biệt của cặp chị em tuyệt sắc giai nhân Ba Trà - Tư Nhị và cuộc “săn” đàn ông của hai mỹ nhân thời xưa.

Chị chị em em 2 sẽ ra rạp vào ngày mùng 1 tết âm lịch Quý Mão (tức ngày 22.1.2023). Phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên gồm: Kim Phương, Lê Giang, Công Ninh, Trung Dân, Trần Huy Anh, Mạnh Lân…