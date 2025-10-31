Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe Làm đẹp

Bật mí thành phần ‘dịu nhẹ, lành tính’ mà chăm sóc da mụn hiệu quả trong Trioderma

Nguồn: Mai Hân Group
Nguồn: Mai Hân Group
31/10/2025 11:35 GMT+7

Bên cạnh những hoạt chất giảm mụn, mờ thâm chuẩn khoa học, Dược mỹ phẩm Trioderma còn sở hữu các thành phần chiết xuất từ thiên nhiên dịu nhẹ, lành tính, tạo nên một hệ sinh thái các sản phẩm dành riêng cho da dầu mụn hiệu quả và an toàn.

Giải pháp lành tính cho làn da mụn

Bật mí thành phần ‘dịu nhẹ, lành tính’ mà chăm sóc da mụn hiệu quả trong Trioderma- Ảnh 1.

Từ lâu, các thành phần từ thiên nhiên đã được yêu thích trong các bước chăm da. Đặc biệt là với da mụn rất dễ gặp tình trạng kích ứng và bỏng rát luôn ưu tiên các hoạt chất lành tính có khả năng làm dịu vết viêm. Dưới đây là các thành phần hoạt chất thiên nhiên nổi tiếng với những công dụng chăm da mụn, thâm lành tính, hiệu quả. Đặc biệt, đây là các chiết xuất nổi bật được nghiên cứu và sử dụng trong các dòng sản phẩm đến từ dược mỹ phẩm Trioderma.

Chiết xuất rau má - "cứu cánh" cho kích ứng do mụn

Trong rau má có chứa asiaticoside, madecassoside - đây là các hợp chất "vàng" có khả năng kháng viêm, làm dịu nhanh các vùng da sưng đỏ do kích ứng, giúp các nốt mụn bớt đau cũng như giảm sưng tấy.

Bật mí thành phần ‘dịu nhẹ, lành tính’ mà chăm sóc da mụn hiệu quả trong Trioderma- Ảnh 2.

Rau má cũng có khả năng kích thích sản sinh collagen, thúc đẩy quá trình tái tạo các tế bào da bị tổn thương, nhờ đó các vết thương do mụn mau lành, góp phần giảm nguy cơ để lại sẹo rỗ hay thâm sau mụn. Rau má giúp duy trì màng ẩm tự nhiên của da, hạn chế tình trạng da bong tróc, củng cố hàng rào bảo vệ da. Đặc biệt, nhờ chứa nhiều flavonoid và polyphenol, rau má giúp da chống lại các tác nhân ô nhiễm, tia UV.

Chiết xuất trà xanh - nổi tiếng bởi khả năng chống lão hóa

Không chỉ là một loại dược liệu tốt cho sức khỏe, trà xanh còn được yêu thích trong làm đẹp, đặc biệt là chăm sóc da mụn vì chứa nhiều hoạt chất làm dịu, kháng viêm và kiểm soát dầu nhờn mạnh mẽ.

Bật mí thành phần ‘dịu nhẹ, lành tính’ mà chăm sóc da mụn hiệu quả trong Trioderma- Ảnh 3.

Trà xanh giàu epigallocatechin gallate (EGCG), một loại polyphenol có khả năng giảm mức mức độ liquid, kháng androgen đạt hiệu quả cao trong việc giảm bã nhờn trên da, đây vốn là nguyên nhân chính gây bít tắc lỗ chân lông và hình thành mụn.

Trà xanh cũng đặc biệt giàu chất chống oxy hoá, bảo vệ da khỏi các gốc tự do gây hại, đồng thời hỗ trợ phục hồi da tổn thương sau mụn, làm mờ các vết thâm. Vitamin B và vitamin C có trong chiết xuất trà xanh cũng giúp làm dịu các vùng da nhạy cảm, giảm các kích ứng do hoạt chất điều trị mụn mạnh gây nên.

Công dụng hỗ trợ giảm mụn ít người biết của lá bàng

Vốn là loại cây quen thuộc với người Việt, lá cây Bàng được nhiều nghiên cứu chỉ ra khả năng kháng viêm, hỗ trợ đẩy nhanh quá trình liền thương, thúc đẩy tái tạo da.

Bật mí thành phần ‘dịu nhẹ, lành tính’ mà chăm sóc da mụn hiệu quả trong Trioderma- Ảnh 4.

Nhờ sở hữu các hoạt chất như tannin, flavonoid, saponin, chiết xuất lá bàng giúp thu nhỏ kích thước lỗ chân lông, kiềm dầu nhờn hiệu quả, giảm tình trạng mụn tái phát. Không chỉ vậy, các hoạt chất này còn giúp trung hòa các gốc tự do, chống oxy hoá - đây chính là những thủ phạm khiến da lão hoá, từ đó giúp da săn chắc, khỏe mạnh

Chiết xuất cây phỉ - giảm viêm và kiềm dầu ấn tượng

Cây phỉ (witch hazel) là một loại cây bụi phổ biến ở khu vực Bắc Mỹ. Cũng giống như các loại thành phần chiết xuất từ thiên nhiên, Cây phỉ sở hữu khả năng kháng khuẩn và chống viêm mạnh mẽ, làm dịu kích ứng, giảm tình trạng đỏ rát khó chịu do mụn viêm. Ngoài ra, đây cũng là thành phần thiên nhiên chống oxy hóa cao, tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên của da.

Bật mí thành phần ‘dịu nhẹ, lành tính’ mà chăm sóc da mụn hiệu quả trong Trioderma- Ảnh 5.

Cây phỉ chứa nhiều chất tannin tự nhiên có khả năng làm se khít lỗ chân lông, loại bỏ dầu thừa tích tụ mà không gây khô da hay kích ứng. Chính nhờ nhờ khả năng ấn tượng này mà cây phỉ rất thích hợp sử dụng cho da dầu, da mụn và da hỗn hợp.

Chiết xuất lá tía tô

Lá tía tô có chứa nhiều hoạt chất có khả năng kháng viêm tự nhiên như luteolin, rosmarinic acid, hỗ trợ giảm viêm, sưng đỏ do mụn viêm, mụn bọc gây ra.

Bật mí thành phần ‘dịu nhẹ, lành tính’ mà chăm sóc da mụn hiệu quả trong Trioderma- Ảnh 6.

Ngoài ra, nhờ đặc tính làm mát tự nhiên mà tía tô giúp làm dịu các kích ứng châm chích trên da do sử dụng các hoạt chất mạnh như BHA, retinol,... Tía tô cũng hỗ trợ kiềm dầu, điều tiết bã nhờn và ngăn mụn quay trở lại, kích thích tái tạo tế bào da, nuôi dưỡng da trắng sáng và khỏe đẹp.

Chiết xuất hoa sen - Phục hồi và nuôi dưỡng da sáng khỏe

Hoa sen có công dụng vượt trội trong việc làm mềm và làm sáng da, nhờ đó chiết xuất từ loại "quốc hoa" này được yêu thích sử dụng trong các sản phẩm dưỡng và làm sáng da, mờ thâm sau mụn.

Bật mí thành phần ‘dịu nhẹ, lành tính’ mà chăm sóc da mụn hiệu quả trong Trioderma- Ảnh 7.

Ở hoa sen cũng sở hữu đặc tính chống oxy hóa cao, như một loại dược liệu quý giúp trẻ hoá làn da, chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường.

Với việc nghiên cứu và chọn lựa các loại dược liệu thiên nhiên "dịu lành" cho làn da mụn, Trioderma được đánh giá cao với độ an toàn, lành tính, không gây kích ứng cho da mà vẫn mang đến hiệu quả cao. Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa các thành phần thiên nhiên và đa tầng hoạt chất khoa học mang đến giải pháp chăm da dầu mụn toàn diện chuẩn y khoa, phù hợp cho da đang gặp tình trạng mụn đầu đen, mụn đầu trắng, mụn viêm nhẹ, mụn trứng cá.

Bật mí thành phần ‘dịu nhẹ, lành tính’ mà chăm sóc da mụn hiệu quả trong Trioderma- Ảnh 8.

Trioderma Acne Deep Cleanser: Gel rửa mặt sạch sâu chứa nhiều hoạt chất thiên nhiên như rau má, trà xanh, lá tía tô, cây phỉ hỗ trợ kháng viêm, kháng khuẩn, chống oxy hoá và kiềm dầu nhờn, làm thông thoáng lỗ chân lông

Trioderma Anti Acne Gel: Bộ đôi chiết xuất lá bàng - rau má có trong Gel chấm mụn Trioderma dễ dàng làm dịu các kích ứng do viêm đỏ, kích ứng, góp phần hỗ trợ giảm viêm, giảm mụn

Trioderma Actibalance+ Serum: Chiết xuất rau má, hoa sen có trong tinh chất serum phục hồi da bị tổn thương, hỗ trợ kích thích tái tạo tế bào da mới, nuôi dưỡng da trắng sáng và làm mờ thâm; duy trì màn ẩm tự nhiên bảo vệ da khỏi tác hại từ môi trường.

Bật mí thành phần ‘dịu nhẹ, lành tính’ mà chăm sóc da mụn hiệu quả trong Trioderma- Ảnh 9.

Với mức giá thành phải chăng cùng hiệu quả ấn tượng, bộ 3 sản phẩm dành riêng cho làn da Việt đến từ Trioderma đang nhận được sự tin chọn của các bạn trẻ gặp tình trạng da dầu, mụn. Hiện nay, các sản phẩm đến từ Trioderma đã có mặt tại các hệ thống nhà thuốc, phòng khám da liễu trên toàn quốc.

Khám phá thêm chủ đề

Chiết xuất Trị mụn Cây phỉ da Mai Hân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận