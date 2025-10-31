Bật mí thành phần ‘dịu nhẹ, lành tính’ mà chăm sóc da mụn hiệu quả trong Trioderma

Giải pháp lành tính cho làn da mụn

Từ lâu, các thành phần từ thiên nhiên đã được yêu thích trong các bước chăm da. Đặc biệt là với da mụn rất dễ gặp tình trạng kích ứng và bỏng rát luôn ưu tiên các hoạt chất lành tính có khả năng làm dịu vết viêm. Dưới đây là các thành phần hoạt chất thiên nhiên nổi tiếng với những công dụng chăm da mụn, thâm lành tính, hiệu quả. Đặc biệt, đây là các chiết xuất nổi bật được nghiên cứu và sử dụng trong các dòng sản phẩm đến từ dược mỹ phẩm Trioderma.

Chiết xuất rau má - "cứu cánh" cho kích ứng do mụn

Trong rau má có chứa asiaticoside, madecassoside - đây là các hợp chất "vàng" có khả năng kháng viêm, làm dịu nhanh các vùng da sưng đỏ do kích ứng, giúp các nốt mụn bớt đau cũng như giảm sưng tấy.

Rau má cũng có khả năng kích thích sản sinh collagen, thúc đẩy quá trình tái tạo các tế bào da bị tổn thương, nhờ đó các vết thương do mụn mau lành, góp phần giảm nguy cơ để lại sẹo rỗ hay thâm sau mụn. Rau má giúp duy trì màng ẩm tự nhiên của da, hạn chế tình trạng da bong tróc, củng cố hàng rào bảo vệ da. Đặc biệt, nhờ chứa nhiều flavonoid và polyphenol, rau má giúp da chống lại các tác nhân ô nhiễm, tia UV.

Chiết xuất trà xanh - nổi tiếng bởi khả năng chống lão hóa

Không chỉ là một loại dược liệu tốt cho sức khỏe, trà xanh còn được yêu thích trong làm đẹp, đặc biệt là chăm sóc da mụn vì chứa nhiều hoạt chất làm dịu, kháng viêm và kiểm soát dầu nhờn mạnh mẽ.

Trà xanh giàu epigallocatechin gallate (EGCG), một loại polyphenol có khả năng giảm mức mức độ liquid, kháng androgen đạt hiệu quả cao trong việc giảm bã nhờn trên da, đây vốn là nguyên nhân chính gây bít tắc lỗ chân lông và hình thành mụn.

Trà xanh cũng đặc biệt giàu chất chống oxy hoá, bảo vệ da khỏi các gốc tự do gây hại, đồng thời hỗ trợ phục hồi da tổn thương sau mụn, làm mờ các vết thâm. Vitamin B và vitamin C có trong chiết xuất trà xanh cũng giúp làm dịu các vùng da nhạy cảm, giảm các kích ứng do hoạt chất điều trị mụn mạnh gây nên.

Công dụng hỗ trợ giảm mụn ít người biết của lá bàng

Vốn là loại cây quen thuộc với người Việt, lá cây Bàng được nhiều nghiên cứu chỉ ra khả năng kháng viêm, hỗ trợ đẩy nhanh quá trình liền thương, thúc đẩy tái tạo da.

Nhờ sở hữu các hoạt chất như tannin, flavonoid, saponin, chiết xuất lá bàng giúp thu nhỏ kích thước lỗ chân lông, kiềm dầu nhờn hiệu quả, giảm tình trạng mụn tái phát. Không chỉ vậy, các hoạt chất này còn giúp trung hòa các gốc tự do, chống oxy hoá - đây chính là những thủ phạm khiến da lão hoá, từ đó giúp da săn chắc, khỏe mạnh

Chiết xuất cây phỉ - giảm viêm và kiềm dầu ấn tượng

Cây phỉ (witch hazel) là một loại cây bụi phổ biến ở khu vực Bắc Mỹ. Cũng giống như các loại thành phần chiết xuất từ thiên nhiên, Cây phỉ sở hữu khả năng kháng khuẩn và chống viêm mạnh mẽ, làm dịu kích ứng, giảm tình trạng đỏ rát khó chịu do mụn viêm. Ngoài ra, đây cũng là thành phần thiên nhiên chống oxy hóa cao, tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên của da.

Cây phỉ chứa nhiều chất tannin tự nhiên có khả năng làm se khít lỗ chân lông, loại bỏ dầu thừa tích tụ mà không gây khô da hay kích ứng. Chính nhờ nhờ khả năng ấn tượng này mà cây phỉ rất thích hợp sử dụng cho da dầu, da mụn và da hỗn hợp.

Chiết xuất lá tía tô

Lá tía tô có chứa nhiều hoạt chất có khả năng kháng viêm tự nhiên như luteolin, rosmarinic acid, hỗ trợ giảm viêm, sưng đỏ do mụn viêm, mụn bọc gây ra.

Ngoài ra, nhờ đặc tính làm mát tự nhiên mà tía tô giúp làm dịu các kích ứng châm chích trên da do sử dụng các hoạt chất mạnh như BHA, retinol,... Tía tô cũng hỗ trợ kiềm dầu, điều tiết bã nhờn và ngăn mụn quay trở lại, kích thích tái tạo tế bào da, nuôi dưỡng da trắng sáng và khỏe đẹp.

Chiết xuất hoa sen - Phục hồi và nuôi dưỡng da sáng khỏe

Hoa sen có công dụng vượt trội trong việc làm mềm và làm sáng da, nhờ đó chiết xuất từ loại "quốc hoa" này được yêu thích sử dụng trong các sản phẩm dưỡng và làm sáng da, mờ thâm sau mụn.

Ở hoa sen cũng sở hữu đặc tính chống oxy hóa cao, như một loại dược liệu quý giúp trẻ hoá làn da, chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường.

Với việc nghiên cứu và chọn lựa các loại dược liệu thiên nhiên "dịu lành" cho làn da mụn, Trioderma được đánh giá cao với độ an toàn, lành tính, không gây kích ứng cho da mà vẫn mang đến hiệu quả cao. Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa các thành phần thiên nhiên và đa tầng hoạt chất khoa học mang đến giải pháp chăm da dầu mụn toàn diện chuẩn y khoa, phù hợp cho da đang gặp tình trạng mụn đầu đen, mụn đầu trắng, mụn viêm nhẹ, mụn trứng cá.

Trioderma Acne Deep Cleanser: Gel rửa mặt sạch sâu chứa nhiều hoạt chất thiên nhiên như rau má, trà xanh, lá tía tô, cây phỉ hỗ trợ kháng viêm, kháng khuẩn, chống oxy hoá và kiềm dầu nhờn, làm thông thoáng lỗ chân lông

Trioderma Anti Acne Gel: Bộ đôi chiết xuất lá bàng - rau má có trong Gel chấm mụn Trioderma dễ dàng làm dịu các kích ứng do viêm đỏ, kích ứng, góp phần hỗ trợ giảm viêm, giảm mụn

Trioderma Actibalance+ Serum: Chiết xuất rau má, hoa sen có trong tinh chất serum phục hồi da bị tổn thương, hỗ trợ kích thích tái tạo tế bào da mới, nuôi dưỡng da trắng sáng và làm mờ thâm; duy trì màn ẩm tự nhiên bảo vệ da khỏi tác hại từ môi trường.

Với mức giá thành phải chăng cùng hiệu quả ấn tượng, bộ 3 sản phẩm dành riêng cho làn da Việt đến từ Trioderma đang nhận được sự tin chọn của các bạn trẻ gặp tình trạng da dầu, mụn. Hiện nay, các sản phẩm đến từ Trioderma đã có mặt tại các hệ thống nhà thuốc, phòng khám da liễu trên toàn quốc.