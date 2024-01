Bật mí về loại ớt không cay, giàu vitamin C hơn cả cam

Hàm lượng dinh dưỡng cao của "siêu thực phẩm" ớt chuông đỏ

Nằm trong top các loại rau củ quả giàu dinh dưỡng do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) xếp hạng, ớt chuông đỏ được đánh giá ở tỉ lệ 41,26% theo thang điểm mật độ dinh dưỡng. Chỉ một quả ớt chuông đỏ cỡ trung đã có thể cung cấp tới 169% khẩu phần ăn hàng ngày. Mặc dù có nhiều màu sắc khác như xanh lá, vàng hay cam tùy theo chủng loại và độ chín, nhưng ớt chuông đỏ là loại quả đã chín nên có vị chua nhẹ, chứa nhiều vitamin C nhất. Đây là một trong những chất chống oxy hóa nổi bật nhất, giúp hỗ trợ chức năng miễn dịch và hỗ trợ sản xuất collagen cho xương, da và tóc khỏe mạnh.

Ớt chuông tại nông trường WinEco

Bên cạnh vitamin C, ớt chuông đỏ còn được biết đến là có nhiều các loại vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa khác. Là một loại quả có màu đỏ, chúng ta sẽ dễ dàng liên tưởng đến hàm lượng vitamin A có trong ớt chuông ở mức cao. Vitamin A là chất chống oxy hóa có khả năng tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể; đồng thời hỗ trợ tế bào da, bảo vệ thị lực, chữa lành vết thương. Ớt chuông đỏ bổ sung khoảng 75% nhu cầu về vitamin A cần thiết cho cơ thể trong việc tăng cường thị lực, ngăn ngừa chứng quáng gà và nhìn rõ hơn vào ban đêm. Các loại vitamin khác, bao gồm vitamin B6, vitamin K1, vitamin E… đem lại lợi ích cho xương khớp, tim mạch, thần kinh. Các khoáng chất như magie và folate trong ớt chuông đỏ cũng rất tốt cho cơ thể con người, đặc biệt là bà bầu.

Món ngon với ớt chuông



Nhờ có hàm lượng các chất chống oxy hóa mạnh (phytonutrients) mà ớt chuông đỏ góp phần trung hòa cũng như ngăn chặn sự tác động của những gốc tự do làm tổn thương tế bào trong cơ thể, giảm cholesterol xấu trong máu. Các chất này cũng giúp giảm viêm, thải độc, tăng khả năng miễn dịch cùng sự trao đổi chất của những hormone. Những lợi ích của các chất chống oxy hóa mạnh vì vậy sẽ làm hạn chế một số bệnh mạn tính, cũng như giảm thở gấp và thư giãn đường hô hấp cho bệnh nhân hen suyễn.

Có thể làm nhiều món ngon dinh dưỡng với ớt chuông

Cách hấp thụ dinh dưỡng hiệu quả từ ớt chuông đỏ

Mặc dù chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, song nhiều loại vitamin có tính ít bền vững như vitamin C có thể dễ dàng bị hòa tan trong nước và phân hủy khi chế biến ở nhiệt độ cao. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Hóa học Nông nghiệp và Thực phẩm năm 2002 cho thấy hàm lượng vitamin C giảm 10% trong cà chua nấu trong 2 phút và 29% trong cà chua được nấu trong nửa giờ ở nhiệt độ 190,4 độ F (88 độ C). Như vậy, việc sử dụng các loại thực phẩm chứa hàm lượng dinh dưỡng vitamin C cao như ớt chuông đỏ và các loại rau có lá màu xanh đậm, nếu không biết chế biến đúng cách thì sẽ mang lại kết quả không cao như mong muốn.

Ớt chuông sạch được trồng tại nông trường WinEco

Là một thương hiệu có uy tín nhiều năm nay, WinEco đã cung cấp 150 loại rau củ quả sạch từ 14 nông trường công nghệ cao trên khắp cả nước thông qua hệ thống bán lẻ WinCommerce. Các loại nông sản của WinEco đều đạt chuẩn VietGap, GlobalGAP và Organic với quy trình 3 Kiểm soát từ đầu vào, sản xuất đến đầu ra và 4 Không. Đó là không sử dụng giống biến đổi gen (GMO), chất kích thích sinh trưởng, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục và chất bảo quản sản phẩm. Ớt chuông đỏ của WinEco được trồng nhiều tại các nông trường có khí hậu quanh năm mát mẻ như tỉnh Lâm Đồng, nên chất lượng và giá trị dinh dưỡng được giữ ở mức cao.

Nụ cười lao động của nhân viên WinEco khi thu hoạch ớt chuông

Trong nhịp sống công việc hối hả, thời gian để chuẩn bị một bữa ăn cầu kỳ đã trở thành điều xa xỉ. Thay vào đó, người tiêu dùng sẽ tìm đến các bữa ăn ngon miệng, giữ trọn vẹn hàm lượng các loại vitamin và khoáng chất mà không phải mất nhiều thời gian chế biến. Thấu hiểu nhu cầu thực tế trên, hệ thống WinMart/WinMart+/WIN đã đề xuất cho các khách hàng lựa chọn các loại rau trộn từ nông sản của nông trường công nghệ cao WinEco kết hợp với các loại nước sốt phù hợp theo khẩu vị. Khi đi mua sắm tại các quầy Hi!Fresh tại hệ thống WinMart/WinMart+/WIN, khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn các loại rau củ quả có nhiều dinh dưỡng như ớt chuông đỏ đã được sơ chế sẵn, với đề xuất sốt trộn độc quyền thượng hạng từ đầu bếp Nga cho bữa cơm gia đình trọn vị.