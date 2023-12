Bật mí về Voi Bản Đôn, quán quân 'Ca sĩ mặt nạ' mùa 2

Vượt qua được những giới hạn của bản thân

Sau khi trở thành quán quân, Anh Tú chỉ gửi đến những người yêu mến anh một câu ngắn: "Mình là Voi Bản Đôn, Anh Tú".

Chia sẻ thêm với phóng viên Thanh Niên, Anh Tú nói: "Mình không biết nói gì ngoài lời cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương các linh vật trong chương trình "The masked singer Vietnam - Ca sĩ mặt nạ" mùa 2, trong đó có Voi Bản Đôn. Hơn 4 tháng tham gia chương trình là thời gian ý nghĩa, huy hoàng đối với mình. Mình sẽ mãi nhớ, luôn trân quý những khoảnh khắc có được, gắn liền với "The masked singer Vietnam - Ca sĩ mặt nạ" mùa 2".

Ẩn sau mascot Voi Bản Đôn chính là ca sĩ Anh Tú. Anh Tú trở thành quán quân chương trình "The masked singer Vietnam - Ca sĩ mặt nạ" mùa 2 CHỤP MÀN HÌNH

Nam ca sĩ người Thái Bình cũng chia sẻ: "Niềm vui có được từ chương trình sẽ là dấu ấn không thể quên đối với những nghệ sĩ tham gia nói chung và bản thân Anh Tú nói riêng. Nhờ chương trình, nhờ sự ủng hộ, cổ vũ và yêu thương của khán giả, đã giúp mình vượt qua được những giới hạn của bản thân. Giúp mình bứt phá hơn trong sự nghiệp. Mình tin tưởng là chặng đường tới sẽ tiếp tục nỗ lực cống hiến hết sức mình với nghề".



Cũng theo Anh Tú: "Trên hành trình làm nghề, đã có những lúc phải loay hoay, thiếu đi sức bật đúng nghĩa. Để rồi có những thời điểm phải hoài nghi về tương lai, sự nghiệp. Thậm chí có lúc muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi được khán giả yêu thương, mình lại có những cơ hội mới đến, nên mình tiếp tục, được gắn bó với nghề".

Anh Tú là ca sĩ được nhiều người trẻ mến mộ NVCC

Và sự nỗ lực của Anh Tú đã đem lại "quả ngọt" bằng việc giành quán quân chương trình "The masked singer Vietnam - Ca sĩ mặt nạ" mùa 2". Tại chương trình, Anh Tú đã để lại những màn trình diễn gây ấn tượng mạnh mẽ với người nghe như: Ngày mai người ta lấy chồng, Khóa ly biệt, My Everything, Rời bỏ, Duyên do trời phận tại ta…

Trước khi chính thức lộ diện, Anh Tú đã từng lần nhiều lần "giả ngơ" khi được khán giả yêu thích hỏi: "Anh Tú có phải là Voi Bản Đôn hay không?".

Dân mạng còn chia sẻ cho nhau những đoạn trò chuyện thú vị giữa khán giả với Anh Tú. Khi được hỏi về Voi Bản Đôn, Anh Tú chỉ cười: "Ai mà giọng hát ghê thiệt. Khơm khớp giọng em" hay: "Ai cũng nghĩ Voi Bản Đôn là em. Nhưng em nghĩ đó là Quốc Thiên chứ không phải em"...

Đẹp trai, hát hay, nên Anh Tú sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo NVCC

Thần tượng của giới trẻ

Không phải đến khi tham gia "The masked singer Vietnam - Ca sĩ mặt nạ" mùa 2 thì tên tuổi Anh Tú mới rực sáng. Nam ca sĩ Thái Bình này đã nổi tiếng từ trước đó. Với giọng hát hay, nội lực, gương mặt điển trai, nam tính, Anh Tú đã có lượng khán giả đông đúc, chủ yếu là người trẻ.

Anh Tú từng đạt Á quân cuộc thi "The Voice 2017" (cùng năm thi với Hiền Hồ, Ali Hoàng Dương – PV). Sau cuộc thi, anh về đầu quân ở công ty của ca sĩ Đông Nhi (là HLV của nam ca sĩ tại mùa giải năm đó – PV). Anh Tú cho ra mắt ca khúc Cuộc sống em ổn không và trở thành bản hit, thu hút hơn 180 triệu lượt nghe trên YouTube.

Ngoài ra, Anh Tú còn sở hữu những ca khúc "mê hoặc" người nghe như: Mình làm người yêu nhé em, Mạnh mẽ lên cô gái… Chàng ca sĩ này cũng từng đạt giải 3 cuộc thi "Gương mặt thân quen" mùa 6.

Đến cuối năm 2020, Anh Tú rời khỏi công ty của Đông Nhi để hoạt động tự do, tham gia nhiều chương trình và để lại những dấu ấn nhất định.

Có thể kể như cách đây không lâu, khi thể hiện ca khúc Cha già rồi đúng không trong chương trình "Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân", Anh Tú khiến người nghe rưng rưng nước mắt, không khỏi xúc động với giọng hát đầy truyền cảm.

Anh Tú được người hâm mộ "đẩy thuyền" với nữ ca sĩ Lyly NVCC

Đặc biệt, trong chương trình "Rap Việt", dù với vai trò là ca sĩ hỗ trợ, nhưng Anh Tú được dân mạng dành nhiều lời khen.

Với giọng hát đầy cuốn hút và sự nhiệt tình lẫn nguồn năng lượng tích cực, Anh Tú đã có những phần góp giọng hỗ trợ vô cùng xuất sắc, góp phần vào thành công cho các tiết mục của các rapper: Tlinh, GDucky, Hydra, Captain…

Anh Tú cũng từng tham gia chương trình "Sao nhập ngũ". Người xem cảm thấy ấn tượng với nam ca sĩ vì sự mạnh mẽ đầy nam tính, ấm áp, hòa đồng với các đồng đội.

Vì nổi tiếng, nên chuyện tình cảm của Anh Tú cũng được người trẻ quan tâm. Trước những phong thanh "đẩy thuyền" với nữ ca sĩ Lyly, Anh Tú cho biết: "Tôi và Lyly đang là bạn thân, bạn rất thân".

Trở lại với chương trình "The masked singer Vietnam - Ca sĩ mặt nạ" mùa 2, sở dĩ trước khi công bố kết quả thì Anh Tú đã được nhiều người đoán chính là Voi Bản Đôn. Bởi lẽ Voi Bản Đôn sở hữu chất giọng nội lực, biến đổi linh hoạt, có nét khàn đặc trưng, phù hợp với cả những giai điệu sâu lắng lẫn những ca khúc sôi động. Và trong giới ca sĩ của showbiz Việt hiện nay, Anh Tú có đủ những điều trên.