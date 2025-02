Bắt nam thanh niên vác dao vào sân bóng bắt tình địch quỳ gối xin lỗi

Ngày 27.2, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can trong vụ nhóm thanh niên vác dao vào sân bóng bắt một nam thanh niên quỳ gối xin lỗi.

Đinh Quang Minh cầm dao đe dọa, bắt anh K. quỳ gối xin lỗi mới chịu buông tha ẢNH: PHÚC NGƯ

Bị can bị khởi tố, bắt tạm giam là Đinh Quang Minh (18 tuổi, ngụ xã Ninh Hải, TP.Hoa Lư, Ninh Bình); các bị can Lê Hoài Nam (19 tuổi, ngụ TP.Tam Điệp, Ninh Bình), và Trần Đức Cảnh (18 tuổi, ngụ H.Yên Mô, Ninh Bình) bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Ninh Bình, khoảng 16 giờ 30 ngày 22.2, Đinh Quang Minh rủ theo Nam, Cảnh và 6 thanh niên khác (từ 16 - 21 tuổi) đến sân bóng Hưng Phương (thôn Đồng Nhân, xã Khánh Thượng, H.Yên Mô, Ninh Bình) tìm anh T.A.K (17 tuổi, ngụ xã Yên Nhân, H.Yên Mô, Ninh Bình) để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Khi đến sân bóng, Đinh Quang Minh cùng Nam và Cảnh xông vào sân lôi kéo, đánh đập anh K. Đinh Quang Minh còn vung dao đe dọa, bắt anh K. phải quỳ xuống xin lỗi mới buông tha.

Sau khi gây án, nhóm của Minh rời khỏi hiện trường và khi đang trên đường bỏ trốn đến nhiều tỉnh, thành khác nhau thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Ngoài các bị can trên, một số thanh niên khác cùng nhóm với Đinh Quang Minh do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, hoặc chưa đến mức độ xử lý hình sự nên cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ xử lý hành chính.

Tại cơ quan công an, Đinh Quang Minh khai nhận do Minh và anh K. cùng yêu thương một cô gái nên xảy ra mâu thuẫn. Khi biết anh K. đang đá bóng ở sân bóng Hưng Phương, Minh đã rủ bạn và mang theo hung khí đến để giải quyết mâu thuẫn với tình địch.