Bắt nghi can trộm hàng chục nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2

Ngày 13.5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp với Công an Q.1 bắt nghi can trộm 32 nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2 (nối Q.1 và TP.Thủ Đức).

Theo đó, nghi can là Nguyễn Văn Thái (52 tuổi, làm nghề thợ hồ, ngụ Q.Bình Thạnh), bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, nghi can khai nhận khi lên cầu Thủ Thiêm 2 chơi, ngắm cảnh, phát hiện nắp chắn rác có thể lấy dễ dàng. Do đang túng thiếu nên đã trộm hàng chục nắp chắn rác, bán ve chai được hơn 1 triệu đồng.





Theo cơ quan công an, ông Thái đã lấy trộm 32 nắp chắn rác bằng kim loại hình tròn, đường kính 23 cm, dày 2,5 cm trên cầu. Nắp chắn rác bị mất ảnh hưởng đến việc thoát nước trên cầu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho các phương tiện giao thông.

Trước đó, ngày 5.5, đơn vị thi công hạng mục này trên cầu Thủ Thiêm 2 cho biết cầu có 108 nắp chắn rác, đã bị mất hơn 40 nắp. Đến ngày 7.5, lỗ thoát nước trên cầu Thủ Thiêm 2 được che chắn bằng những tấm gỗ trong thời gian đợi nắp chắn mới về.

Sau khi nắp chắn rác bị mất, Công an Q.1 phối hợp với Phòng PC02 điều tra truy xét. Qua trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh, công an xác định nghi can trộm chạy xe máy màu đỏ, mặc áo xanh, quần đen, đã lấy trộm 32 nắp chắn rác bằng kim loại trên cầu Thủ Thiêm 2.