Lên cầu Thủ Thiêm 2 đậu xe ngắm cảnh, coi chừng bị phạt 600.000 đồng

Lên cầu Thủ Thiêm 2 check-in, chụp ảnh, bán hàng rong...

Trả lời phóng viên, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, theo quy định, nếu đậu xe máy trên cầu Thủ Thiêm 2 sẽ bị xử phạt 400.000 - 600.000 đồng, và xử phạt từ 80.000 - 100.000 đồng đối với xe đạp.

Sắp tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường nhắc nhở người dân tuân thủ quy định, nếu trường hợp nào cố tình vi phạm thì sẽ bị xử lý.

Sau khi thông xe, khá đông người dân lên cầu Thủ Thiêm 2 chụp ảnh, check-in. Vào buổi tối, nhiều người còn "dàn trận" bày bán hàng rong ngay trên cầu, và một số đoạn phía đường dẫn gây mất mỹ quan đô thị và trật tự giao thông.





Cầu Thủ Thiêm 2 dài gần 1,5 km, có tổng mức đầu tư khoảng 3.100 tỉ đồng, bắc qua sông Sài Gòn, nối Q.1 với TP.Thủ Đức mới thông xe vào ngày 28.4 sau 7 năm triển khai xây dựng. Điểm đầu tại giao lộ Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn (Q.1) và kết nối đại lộ Vòng cung (tuyến R1) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Khi truy đuổi cướp, người dân nên đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu

Về việc một số trường hợp tử vong do truy đuổi cướp, ông Hà đề nghị người dân bình tĩnh, đặt yếu tố an toàn cho bản thân lên hàng đầu. Người dân có thể truy đuổi nhưng chỉ tri hô, ghi nhận đặc điểm nhận dạng của nghi can cướp, tránh đối mặt trực diện để không gặp tình huống nguy hiểm.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, Công an TP.HCM triển khai các đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm, lập tổ tuần tra, kiểm soát ở một số địa bàn trọng điểm, chủ động phát hiện và xử lý băng nhóm cướp giật trên đường.