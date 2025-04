Bắt nghi phạm 15 tuổi cầm đầu nhóm cướp ở Nghệ An

Ngày 26.4, thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh này vừa bắt giữ 6 nghi phạm từ 15 - 18 tuổi, ngụ tại các huyện Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An và tỉnh Quảng Trị để điều tra hành vi cướp tài sản và trộm cắp tài sản.



Cầm đầu nhóm cướp này là N.V.T (15 tuổi, ngụ xã Quỳnh Thắng, H.Quỳnh Lưu). Mặc dù còn ít tuổi, nhưng nhóm cướp rất manh động và liều lĩnh.



N.V.T và hung khí dùng để cướp tài sản bị công an thu giữ ẢNH: C.A

Thời gian các nghi phạm thực hiện các vụ cướp tài sản là giữa trưa hoặc đêm tối. Đối tượng cầm đầu phân công nhiệm vụ rồi cả nhóm chạy xe máy, mang theo súng cồn, ná cao su, dao, kiếm... ra đường chặn xe máy của người đi đường rồi đe dọa, cướp xe, điện thoại, tiền hoặc các tài sản có giá trị của nạn nhân.

Không chỉ cướp tài sản, nếu phát hiện tài sản của người dân không có người trông coi, nhóm này cũng lấy trộm. Tài sản cướp và trộm được, các nghi phạm mang đi cầm cố, lấy tiền thuê khách sạn ngủ nghỉ và chơi game.

Tại cơ quan công an, bước đầu các nghi phạm khai nhận đã thực hiện trót lọt 2 vụ cướp xe máy và điện thoại iPhone của 2 người đi đường ở TX.Hoàng Mai và H.Hưng Nguyên (Nghệ An) và trộm 1 xe máy của người dân ở H.Hưng Nguyên.