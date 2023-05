Bắt nghi phạm 17 tuổi giết người, cướp tài sản tại nhà nghỉ

Tối 19.5, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang phối phối hợp Công an TX.Bình Minh điều tra vụ án giết người, cướp tài sản trên địa bàn P.Đông Thuận, TX.Bình Minh.

Nghi phạm Lê Tân Định tại cơ quan công an N.L

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 45 phút cùng ngày, quản lý nhà nghỉ H.L (khóm Đông Bình A, P.Đông Thuận, TX.Bình Minh, Vĩnh Long) dọn phòng, phát hiện một thi thể nam giới, không mặc quần áo, nằm trong nhà vệ sinh nên trình báo Công an P.Đông Thuận.

Sau khi nhận tin báo, Công an TX.Bình Minh kết hợp các đội nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Công an xác minh, khoảng 21 giờ ngày 18.5, anh N.M.Đ (26 tuổi, ngụ xã Hòa Tân, H.Châu Thành, Đồng Tháp, tạm trú P.Đông Thuận, TX.Bình Minh) cùng một nam thanh niên lạ mặt, không rõ địa chỉ đến nhà nghỉ trên thuê phòng. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, người thanh niên này rời nhà nghỉ.

Riêng anh Đ. khi ra khỏi nhà để đến nhà nghỉ có mang theo tài sản gồm: 1 nhẫn vàng, 1 điện thoại di động. Kết quả khám nghiệm hiện trường tại địa điểm xảy ra vụ việc, không phát hiện số tài sản này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 16 giờ 10 phút ngày 19.5, lực lượng công an bắt giữ nghi phạm Lê Tân Định (17 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, H.Tam Bình, Vĩnh Long, tạm trú P.Đông Thuận, TX.Bình Minh). Đồng thời, thu giữ tang vật là 1 điện thoại di động, tài sản của anh Đ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Định thừa nhận hành vi giết người, cướp tài sản. Vụ việc đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.