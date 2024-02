Bắt nghi phạm chém người, trốn lệnh truy nã

Ngày 6.2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phùng Hữu Phúc (tên thường gọi là Quẹo, 41 tuổi, ngụ TT.Trà Ôn, H.Trà Ôn) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Phùng Hữu Phúc lúc bị bắt NAM LONG

Theo đó, ngày 25.9.2023, Phúc cùng nhiều người khác dùng hung khí nguy hiểm chém liên tục vào người khác trên QL54, đoạn thuộc TT.Trà Ôn, H.Trà Ôn, gây hoang mang dư luận. Hậu quả, làm 1 người bị thương nặng.

Sau khi gây án, Phúc bỏ trốn khỏi địa phương cho đến nay. Qua quá trình điều tra xác minh, Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn đã bắt giữ những người có liên quan đến vụ án trên, riêng Phúc bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 14.12.2023 cơ quan công an ra quyết định truy nã Phúc về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 14 giờ ngày 5.2, Công an H.Trà Ôn phối hợp Cơ quan CSĐT Công an H.Cù Lao Dung (Sóc Trăng) phát hiện, bắt giữ Phùng Hữu Phúc, khi đang lẩn trốn trên địa bàn TT.Cù Lao Dung, H.Cù Lao Dung. Phúc được di lý về Công an H.Trà Ôn để tiếp tục điều tra.

Vụ gây rối trật tự công cộng trên đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.