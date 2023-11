Bắt nghi phạm cướp ngân hàng ở Nghệ An

Ngày 15.11, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đã bắt giữ nghi phạm cướp ngân hàng ở TX.Cửa Lò, Nghệ An.



Nghi phạm Tuấn Anh tại cơ quan công an C.A

Theo đó, lúc 14 giờ 30 cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh (28 tuổi, ngụ P.Trường Thi, TP.Vinh, Nghệ An) khi nghi phạm này đang ở H.Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Tang vật thu giữ gồm 1 xe máy, 1 con dao và điện thoại di động...

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Anh khai nhận do nợ nần nên đi cướp tài sản tại ngân hàng để lấy tiền trả nợ.

Khoảng 14 giờ 18 ngày 14.11, Nguyễn Tuấn Anh đã xông vào chi nhánh Ngân hàng Agribank TX.Cửa Lò, dùng dao khống chế, uy hiếp nữ nhân viên ngân hàng để thực hiện cướp tài sản.

Tuy nhiên, bị nhân viên ngân hàng tri hô, chống trả nên Nguyễn Tuấn Anh không lấy được tài sản, mà bỏ chạy.

Nghi phạm Tuấn Anh khống chế nhân viên ngân hàng để cướp tiền nhưng bất thành CẮT TỪ CLIP

Như Thanh Niên đã thông tin, vụ cướp ngân hàng này được camera an ninh của ngân hàng ghi lại cho thấy nghi phạm Tuấn Anh đã lẻn vào phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng bằng cửa sau rồi dùng dao khống chế một nữ nhân viên để cướp tiền. Tuy nhiên, bị các nhân viên ngân hàng tri hô và chống trả nên nghi phạm này đã bỏ chạy ra cổng, tẩu thoát.