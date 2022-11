Bắt nghi phạm cướp ngân hàng ở Thái Nguyên để lấy tiền trả nợ

Sáng nay 15.11, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên xác nhận, đã bắt giữ nghi phạm Phạm Đức Anh (33 tuổi) trú tại xóm Vũ Trấn, xã Thượng Đình, H.Phú Bình và đang tạm trú tại tổ dân phố Giếng, P.Hồng Tiến, TP.Thái Nguyên.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 14.11, tại chi nhánh Ngân hàng Vietinbank nằm tại tổ dân phố 4A, P.Phố Cò (TP.Sông Công) đã xảy ra vụ cướp ngân hàng.

Sau khi trích xuất hình ảnh camera, nghi phạm gây ra vụ cướp là một người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang, sử dụng một vật giống súng xông vào ngân hàng, uy hiếp nhân viên để cướp tiền.

Đối tượng mặc quần áo dài màu đen, áo khoác có in hình con gà màu trắng trên ngực trái, đeo găng tay, đi xe máy màu trắng đen...





Qua các dấu hiệu này, các đội nghiệp vụ của Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và xác định Phạm Đức Anh chính là nghi phạm.

Sau khi bắt giữ nghi phạm và khám xét chỗ ở, lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ tang vật và số tiền 385,7 triệu đồng. Qua đấu tranh khai thác bước đầu, nghi phạm Phạm Đức Anh cũng thừa nhận đã đi cướp ngân hàng để có tiền trả nợ. Thực tế ở thời điểm trước khi bị bắt giữ, Đức Anh đã mang 292 triệu đồng cướp được từ ngân hàng đi trả nợ.

Công an tỉnh Thái Nguyên cũng cho biết, việc phá án nhanh chóng và bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng ở TP.Sông Công có sự tham gia phối hợp hỗ trợ của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an). Công an tỉnh Thái Nguyên đang tích cực điều tra làm rõ vụ cướp này.