Bắt nghi phạm cướp tiệm vàng ở Bình Thuận

Liên quan vụ cướp tiệm vàng ở TP.Phan Thiết chiều 18.4, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã bắt được nghi phạm xịt hơi cay để cướp khi đang lẩn trốn ở Bình Dương.

Nghi phạm trong vụ xịt hơi cay, cướp hơn 2 lượng vàng tại tiệm vàng ở TP.Phan Thiết đã bị bắt và được xác định là Thái Văn Trường (32 tuổi, ngụ Đắk Lắk). Nghi phạm này còn sử dụng giấy tờ giả để thuê phòng nhà nghỉ. Trong đó, làm giả cả thẻ Công an nhân dân với tên Thái Văn Trường.

Nghi phạm Trường đang được di lý về Bình Thuận CTV

Để bắt được nghi phạm, sau khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ và huy động lực lượng, Công an TP.Phan Thiết đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận chia làm các mũi truy xét đối tượng. Từ xâu chuỗi các dữ liệu và chứng cứ thu thập được, nghi phạm được xác định có sự tính toán rất tinh vi để qua mắt, đánh lừa công an như đi xe máy thuê và sửa nét chữ trong biển số xe máy thuê.

Chiếc xe là tang vật gây án CTV

Đồng thời nghi phạm trốn chạy qua nhiều nơi. Tuy nhiên, lần theo dấu vết, tổ công tác công an tỉnh Bình Thuận đã bắt được nghi phạm tại Bình Dương và hiện đang di lý về Bình Thuận.

Vàng tang vật được công an thu giữ CACC

Trước đó, vào chiều 18.4 tại tiệm vàng trên đường Trần Hưng Đạo, thuộc KP.3, P.Đức Long, TP.Phan Thiết có một nam thanh niên đi xe máy đến vờ hỏi mua vàng và yêu cầu chủ tiệm đưa các sản phẩm vàng cho xem. Sau đó, người này nói bỏ các sản phẩm vàng vào túi ni lông để lấy tiền trả. Bất ngờ, anh ta dùng hơi cay xịt vào chủ tiệm và xung quanh rồi cướp số vàng trên bỏ chạy. Bước đầu ước tính số vàng bị cướp hơn 2 lượng vàng với trị giá hơn 150 triệu đồng.