Bắt nghi phạm cướp tiền ở tiệm vàng, 3 người được công an khen thưởng

Ngày 13.4, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) tổ chức trao khen thưởng đột xuất cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cụ thể, 3 cá nhân được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long gồm: ông Nguyễn Ngọc Châu (56 tuổi), ông Nguyễn Văn Thành (55 tuổi) và anh Huỳnh Tấn Lộc (31 tuổi, cùng ngụ TP.Vĩnh Long), đều là thành viên mô hình "Phòng chống cướp tiệm vàng" của P.1, TP.Vĩnh Long.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 19.2, Đặng Thị Loan (65 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đến các tiệm vàng thuộc P.1, TP.Vĩnh Long tìm tài sản để trộm. Khi phát hiện một người phụ nữ đến tiệm vàng H.L mua vàng, Loan liền đi theo vào.

Sau khi thỏa thuận xong, người phụ nữ này lấy số tiền 22,4 triệu đồng ra đếm. Lúc này, nghe được việc giao dịch trên, Loan tiến lại gần người phụ nữ kêu đưa tiền kiểm lại. Nhầm tưởng Loan là nhân viên của tiệm vàng, người phụ nữ đưa tiền cho Loan.

Lợi dụng lúc chủ tiệm vàng và người phụ nữ không chú ý, Loan lẻn ra ngoài và bỏ chạy. Thấy vậy, người phụ nữ liền tri hô. Ngay lúc này ông Châu, ông Thành và anh Lộc đang tuần tra tại khu vực, nghe thấy sự việc liền chạy đến khống chế, bắt giữ Loan giao cho công an xử lý.

Công an TP.Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Thị Loan để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh Vĩnh Long, tinh thần đấu tranh truy bắt tội phạm của các thành viên mô hình "Phòng chống cướp tiệm vàng" rất xứng đáng được biểu dương, khen thưởng và nhân rộng.