Bắt nghi phạm dán ảnh bêu xấu nữ sinh viên trước KTX để đòi nợ người nhà

Ngày 22.3, Công an P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) cho biết đã làm rõ người dán ảnh nữ sinh viên cùng mẹ trước cổng KTX Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng để đòi nợ.



Nghi phạm là Phạm Phú Khoa (28 tuổi, ngụ tổ 82 P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).

Theo điều tra, trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 6.3, Công an xã Hòa Châu (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) nhận được trình báo qua điện thoại từ bà N.T.T.T (51 tuổi, ngụ xã Hòa Châu) về việc bị người lạ ném đá vào nhà.

Hình trên Facebook của nữ sinh viên bị lấy để thêm chữ và dán trước cổng KTX NGUYỄN TÚ

Lúc này, bà T. đi đám tang, hàng xóm phát hiện có người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm ném đá.

Tuy không thiệt hại về người và tài sản, nhưng vụ việc mang tính manh động nên Công an xã Hòa Châu đã vào cuộc truy xét, tăng cường tuần tra, kiểm soát xung quanh khu vực.

Đến khoảng 17 giờ ngày 7.3, bà T. tiếp tục báo về việc có người dán hình ảnh bà cùng con gái là L.T.V.H (21 tuổi, sinh viên Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng) ngay trước cổng KTX của trường trên đường Tôn Đức Thắng (P.Hòa Khánh Nam) với nội dung: "Mẹ con bây trả tiền cho nhà tao đi".

Công an áp tải Khoa đến hiện trường (vị trí dán ảnh bêu xấu) NGUYỄN TÚ

Bà T. cho rằng việc dán hình ảnh đòi nợ trước cổng KTX của trường nơi con gái bà đang theo học nhằm xúc phạm, bêu xấu và gây áp lực buộc bà phải trả nợ.

Công an xã Hòa Châu đã mời bà T. và chủ nợ là Phan Văn Đức (26 tuổi, ngụ xã Hòa Châu) đến làm rõ. Theo đó, bà T. xác nhận con trai bà mượn Đức 45 triệu đồng. Qua làm việc, Đức đồng ý cho bà T. trả hết nợ trong tháng 3.

Đối với việc dán ảnh mẹ con bà T. trước cổng KTX Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, Công an xã Hòa Châu bàn giao cho Công an P.Hòa Khánh Nam thụ lý.

Theo Công an P.Hòa Khánh Nam, nghi phạm Phạm Phú Khoa là bạn của chủ nợ Phan Văn Đức. Khoa khai nhận, do anh của nữ sinh viên L.T.V.H chưa trả hết nợ cho Đức nên Khoa đã giúp bạn đòi nợ.

Khoa tìm Facebook cá nhân của nữ sinh viên L.T.V.H, lấy ảnh mẹ con chị này, thêm dòng chữ "Mẹ con bây trả tiền cho nhà tao đi" rồi dán trước KTX.

Khoa bị Công an P.Hòa Khánh Nam bắt giữ và bàn giao Công an Q.Liên Chiểu xử lý. Hiện Công an P.Hòa Khánh Nam cũng đang tiếp tục làm rõ các nghi phạm liên quan.