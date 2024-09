Bắt nghi phạm đào mộ trộm hài cốt để tống tiền

Ngày 12.9, thông tin từ Công an H.Quảng Xương cho biết, đơn vị này đã bắt được nghi phạm vụ đào mộ lấy hài cốt với mục đích tống tiền.



Khu vực phát hiện phần hài cốt bị cất giấu ẢNH: PHÚC NGƯ

Danh tính nghi phạm chưa được Công an H.Quảng Xương cung cấp. Được biết, nghi phạm là hàng xóm của người quá cố, ở xã Quảng Lộc (H.Quảng Xương). Bước đầu nghi phạm đã thừa nhận hành vi đào mộ và lấy một phần hài cốt mang đi cất giấu.

Trước đó, ngày 10.9, anh L.T.H (ngụ xã Quảng Lộc) trình báo với Công an xã Quảng Lộc về việc mộ của bố anh (mất năm 2020) bị đào trộm. Công an xã Quảng Lộc và Công an H.Quảng Xương ngay sau đó đã phối hợp điều tra, tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy tìm thủ phạm.

Hàng trăm người dân tò mò đến xem khi lực lượng chức năng phát hiện phần hài cốt bị cất giấu ẢNH: PHÚC NGƯ

Cũng trong ngày 10.9, người thân anh H. nhận được tin nhắn qua điện thoại di động về việc yêu cầu đưa 5 tỉ đồng mới trả lại phần hài cốt của người quá cố.

Tiến hành điều tra, truy tìm, đến ngày 12.9, Công an H.Quảng Xương đã tìm được phần hài cốt bị mất. Nghi phạm đã giấu phần hài cốt ở ven đường cách nghĩa trang Triều Công (nơi chôn cất bố anh H.) khoảng hơn 100 m. Công an cũng đã bắt được nghi phạm gây ra vụ đào mộ trộm cốt nêu trên.

Vụ án đang được Công an H.Quảng Xương điều tra, làm rõ.