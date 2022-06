Bắt nghi phạm đưa hơn 8 kg ma túy từ nước ngoài về Bình Dương

Ngày 2.6, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Lê Mạnh Dần (37 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú Bình Dương) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP.Hà Nội, Cục Hải quan TP.Hà Nội… bắt quả tang Lê Mạnh Dần đang tàng trữ hơn 8 kg ma túy tại 1 chung cư ở TP.Dĩ An (Bình Dương).

Theo điều tra, các loại ma túy được Dần đưa từ nước ngoài về, ngụy trang dưới dạng các hộp, chai chứa bánh kẹo, mỹ phẩm chưa qua sử dụng.





Khám xét nơi ở của Dần tại TP.Dĩ An, công an thu giữ hơn 8 kg ma túy các loại và dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Qua đấu tranh khai thác, Dần khai nhận đã vận chuyển số ma túy trên về Bình Dương, khi chưa kịp mang đi tiêu thụ thì bị công an bắt giữ.