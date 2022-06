Bắt quả tang nghi phạm xịt sơn che camera, cắt phá trụ ATM trộm tiền

Liên quan đến vụ cắt phá trụ ATM để trộm tiền của một ngân hàng ở P.Thuận Giao (TP.Thuận An, Bình Dương), ngày 2.6, Công an TP.Thuận An tạm giữ Trương Minh Nhựt (31 tuổi, ngụ An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 1.6, Công an P.Thuận Giao tổ chức tuần tra đêm, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Khi lực lượng tuần tra đến khu vực khu phố Bình Thuận 2 (P.Thuận Giao) thì phát hiện Nhựt đã xịt sơn che camera an ninh rồi dùng máy hàn hơi để cắt phá trụ ATM.





Ngay lúc này, lực lượng công an đã bao vây, khống chế, bắt được Nhựt và thu giữ được 1 bình gas loại 12,5 kg, 1 bình ô xy, 1 bình sơn cùng dụng cụ hàn hơi để cắt phá trụ ATM.

Theo thông tin từ cơ quan công an, thời điểm Nhựt cắt phá trụ ATM để trộm tiền thì bên trong trụ đang có khoảng 1,2 tỉ đồng. Hiện Công an TP.Thuận An đang tiếp tục điều tra làm rõ.