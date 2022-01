Công an TP.HCM chỉ ra sơ hở khiến người dân bị trộm cắp, cướp giật tài sản

Chiều 20.1, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM tổ chức họp định kỳ. Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết trong tháng gần nhất, từ ngày 15.12.2021 đến ngày 14.1, công an mở đợt cao điểm tấn công đấu tranh trấn áp tội phạm trước thềm Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Công an TP.HCM và sự tập trung của các đơn vị thì tình hình tội phạm về trật tự xã hội có chuyển biến tích cực.

Cụ thể, sau 1 tháng cao điểm thì trên địa bàn ghi nhận 309 vụ phạm tội phạm về trật tự xã hội, giảm 266 vụ so với tháng liền kề. Dù vậy, bình quân mỗi ngày xảy ra gần 10 vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn. Ông Hà cho biết 9 loại án được kéo giảm, bao gồm cả tội phạm cướp giật và trộm cắp tài sản.

Đại diện Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cảnh giác trong bảo vệ tài sản vì có trường hợp nếu không bị mất tài sản nhưng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng.





Thượng tá Hà chỉ ra thủ đoạn của tội phạm cướp giật và trộm cắp tài sản thường gắn với sơ hở, thiếu sót của người dân như nghe điện thoại nơi công cộng; sử dụng đồ trang sức, ví, vật dụng đeo tay sơ hở. Nhiều gia đình khi ở trong nhà thì tập trung sử dụng điện thoại, không đóng cửa nhà, em nhỏ đứng ngoài cửa cầm đồ vật thì bị cướp giật.

Riêng đối với tội phạm trộm cắp xe gắn máy, ông Hà cho biết diễn ra phổ biến khi người dân chủ quan nghĩ rằng chỉ vào nhà thời gian ngắn, các đối tượng trộm cắp theo dõi, khi chủ xe đi vào nhà thì lấy ngay. Do vậy, khi đi vào nhà thì cần có người trông coi. Ngoài ra, các đối tượng trộm cắp còn đột nhập vào nhà dân khu ngõ hẻm, ven kênh rạch.