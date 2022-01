Công an TP.HCM đã làm tốt về đấu tranh tội phạm trên mạng

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Công an TP.HCM trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 hai năm qua. Việc giữ gìn an ninh quốc gia và đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng của Công an TP.HCM đã làm rất tốt, có nghiên cứu thực tiễn, lý luận, xác định nhiệm vụ cụ thể vừa bảo vệ mình, vừa phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Cùng ngày, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã thăm một số gia đình khó khăn và trí thức tiêu biểu trên địa bàn TP.HCM nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.





Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã đến thăm gia đình GS-TS Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và PGS-TS Nguyễn Tấn Phát, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.