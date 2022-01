Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Giữ vững thế trận an ninh trên không gian mạng

Tập trung chính sách bảo vệ an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Công an TP.HCM trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 hai năm qua. Dù khó khăn, gian khổ nhưng vẫn luôn gắn bó với người dân, gắn bó với lực lượng tuyến đầu chống dịch như y tế, quân đội, chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhìn nhận việc giữ gìn an ninh quốc gia và đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng của Công an TP.HCM đã làm rất tốt, có nghiên cứu thực tiễn, lý luận, xác định nhiệm vụ cụ thể vừa bảo vệ mình, vừa phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Trong bối cảnh mới, các lực lượng như quân đội, công an, tuyên giáo cùng hệ thống chính trị tạo ra thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên không gian mạng thật tốt. Từ đó, tiến tới phát động phong trào thi đua thường xuyên, để mỗi người khi sử dụng sản phẩm công nghệ, internet, mạng xã hội… thể hiện văn hóa, lan tỏa những điều tốt đẹp; trong đó lực lượng vũ trang và hệ thống chính trị cần gương mẫu, tiên phong.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương gửi gắm, trong năm 2022, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực, chủ động tham gia công tác phòng chống dịch. Trong thực tiễn, tiếp tục góp ý hoàn thiện cơ chế chính sách về bảo vệ an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Gần 8.000 cán bộ, chiến sĩ Công an nhiễm Covid-19 khi làm nhiệm vụ

Báo cáo với đoàn công tác, đại tá Nguyễn Thế Lâm, Trưởng phòng PA05, cho biết đơn vị chính thức thành lập đến nay đã hơn 1 năm và luôn nỗ lực thực hiện tốt chức năng đảm bảo an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, thực hiện vai trò của Nhà nước về quản lý trên không gian mạng. Mặc dù mới thành lập, nhưng với sự nỗ lực, cán bộ chiến sĩ PA05 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ bản đảm bảo được an ninh trên không gian mạng. Phát hiện, đấu tranh, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm trên không gian mạng.





Trong cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM, PA05 huy động 50% quân số tham gia chống dịch. “Có những thời điểm 1/3 quân số nhiễm Covid-19, chỉ còn 9 người làm việc nhưng anh em vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt là đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn các hành vi đưa tin xấu, độc trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp”, đại tá Nguyễn Thế Lâm chia sẻ.

Cũng theo ông Lâm, PA05 còn phối hợp với các đơn vị an ninh thuộc Công an TP.HCM và các quận, huyện thành lập các đường dây nóng, để phân biệt kịp thời các thông tin xấu độc, kịp thời xác minh và ngăn chặn để tránh việc lan tràn. Song song với đó là đưa ra xử lý, răn đe những hành vi khác.

Thay mặt lãnh đạo Công an TP.HCM, thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM, bày tỏ sự vui mừng khi đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại diện các cục, Thành ủy đến thăm Công an TP.HCM và PA05.

Thiếu tướng Trần Đức Tài khẳng định năm 2021 là một năm rất đặc biệt trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn nhưng tập thể Công an TP.HCM cùng các lực lượng vũ trang khác của thành phố đã đảm bảo được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện nhiệm vụ kép vừa tham gia phòng, chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.