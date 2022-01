TP.HCM: Hack Facebook, gọi video call qua mạng xã hội để lừa gạt mượn tiền

Chuyển gần 100 triệu đồng mới phát hiện Facebook người thân bị hack

Phản ánh tới Báo Thanh Niên về việc bị kẻ gian lừa mượn tiền, chị N.T.Q (42 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) cho biết, khoảng 11 giờ ngày 8.1, chị vào mạng xã hội Facebook thì thấy có cuộc gọi nhỡ qua ứng dụng messenger từ tài khoản “V.L”, đây là tài khoản của chị họ chị Q. hiện đang sinh sống ở Mỹ. Sau vài câu thăm hỏi qua tin nhắn, chị Q. gọi điện qua messenger để nói chuyện thì tài khoản V.L không nhận cuộc gọi.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, tài khoản V.L gọi điện qua messenger cho chị Q. và nói sẽ trò chuyện qua hình thức nhắn tin. “Người này hỏi tôi có sử dụng tài khoản ngân hàng không? Rồi nhắn có gửi tiền về qua một ngân hàng 4.500 USD đã 2 ngày rồi mà tiền chưa về, nên nhờ tôi chuyển giúp chị số tiền hơn 34 triệu đồng (qua tài khoản 9704229202278738xxx, chủ tài khoản Nguyễn Tuyết Xuân). Đầu tuần sau sẽ gửi về trả lại theo hình thức có người mang tiền đến nhà”, chị Q. kể.

“Vì vừa mới gọi video call trên ứng dụng messenger nên tôi không một chút nghi ngờ. Tôi chuyển khoản và chụp màn hình gửi lại nhằm chứng minh mình đã chuyển thành công. Sau đó, nick name V.L nói nếu được thì chuyển thêm cho chị ấy số tiền 65,7 triệu đồng. Tôi tiếp tục chuyển nốt số tiền này. Tổng số tiền tôi chuyển cho tài khoản nói trên là 99,8 triệu đồng. Sau đó người sử dụng tài khoản V.L nhắn tin cảm ơn, chúc mọi việc bình an ở Việt Nam và ngưng cuộc trao đổi. Tôi cũng không suy nghĩ gì và tin chị ấy sẽ gửi lại số tiền trên vào đầu tuần tới”, chị Q. thuật lại.

Sau đó, chị Q. lướt Facebook thì thấy mẹ của người chị họ V.L thông báo tài khoản Facebook của chị V.L đã bị hack. “Tôi lập tức liên lạc với người quen, nhắn chị V.L điện thoại lại cho tôi. Chị ấy trả lời Facebook chị bị hack, không vào được 2 ngày nay rồi và khẳng định không mượn tiền tôi”, chị Q. nói.

Công an vào cuộc điều tra

Phát hiện mình bị lừa, ngày 11.1, chị Q. đến Công an P.15, Q.Tân Bình (nơi chị Q. đang sinh sống) để trình báo sự việc. Cán bộ trực ban hướng dẫn chị Q. đến công an địa phương tại nơi đăng ký mở tài khoản ngân hàng để trình báo.





Làm theo hướng dẫn, ngày 13.1, chị Q. đến trụ sở Công an P.5 (Q.6) để trình báo. Cán bộ công an P.5, Q.6 tiếp nhận sự việc, lấy lời khai ban đầu và cho biết sẽ chuyển hồ sơ lên Công an Q.6 điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Ngày 14.1, Cơ quan điều tra Công an Q.6 mời chị Q. đến trụ sở lấy lời khai.

Tại trụ sở Công an Q.6, cán bộ điều tra nhận định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên đơn vị sẽ yêu cầu phía ngân hàng phong tỏa tài khoản mà chị Q. đã chuyển 99,8 triệu đồng. “Chúng tôi sẽ yêu cầu phía ngân hàng sao kê tài khoản chị đã chuyển tiền. Từ đó tiếp tục điều tra số tiền đó đã được chuyển đi đâu”, cán bộ điều tra trao đổi với chị Q.

Phản ánh sự việc đến Báo Thanh Niên, chị Q. cho biết mong muốn cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra. Ngoài ra, chị cũng muốn chia sẻ rộng rãi về cách thức, hành vi của vụ lừa chuyển tiền qua Facebook cho người dân cùng cảnh giác.

“Chiêu gọi video call chỉ vài giây (chị Q. cho rằng đó là video cắt ghép trong một clip tài khoản “V.L” livestream bán hàng - NV) khiến tôi tin tưởng cho mượn tiền và 'sập bẫy'. Bản thân tôi mong muốn cơ quan công an vào cuộc, cũng như để người dân biết thủ đoạn, tránh bị lừa mượn tiền trên không gian mạng, đặc biệt là dịp tết này”, chị Q. chia sẻ.