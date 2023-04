Bắt nghi phạm nổ súng bắn người trọng thương để giải quyết mâu thuẫn

Sáng 19.4, Công an H.Tân Yên cho biết, cơ quan này đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ nổ súng khiến một người bị thương nặng.



Trước đó, khoảng 19 giờ 40 ngày 18.4, Công an H.Tân Yên nhận tin báo về việc khoảng 5 phút trước có vụ nổ súng tại QL17, đoạn qua chợ Gà, thuộc địa phận thôn Chung (xã Liên Sơn, H.Tân Yên), đã huy động lực lượng tới hiện trường nắm bắt tình hình, phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu và truy xét nghi phạm gây án.

Nghi phạm Dương Đông Hưng tại cơ quan điều tra CÔNG AN CUNG CẤP

Chưa đầy 1 tiếng sau tin báo, Công an H.Tân Yên xác định Dương Đông Hưng (39 tuổi, trú thôn Hồ Tiến, xã Hương Vỹ, H.Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) là nghi phạm, còn nạn nhân là ông Đào Xuân Đang (49 tuổi, trú thôn Tân Lập, xã Tân Trung, H.Tân Yên).

Sau khi dùng súng bắn ông Đang trọng thương, Hưng về nhà và bị Công an H.Yên Thế bắt giữ lúc 21 giờ ngày 18.4.

Khẩu súng ngắn tang vật CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Công an H.Tân Yên, bước đầu xác định nguyên nhân dẫn tới vụ nổ súng là do mâu thuẫn cá nhân. Ông Đang vẫn đang phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Chỉ huy một đội nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, trong đêm 18.4, đơn vị này đã cử lực lượng phối hợp Công an H.Tân Yên điều tra.

Hưng đang bị Công an H.Tân Yên tạm giữ hình sự, hồ sơ vẫn do Công an H.Tân Yên thụ lý. Đồng thời, lực lượng chức năng đã cho giám định khẩu súng Hưng dùng gây án để xác định đây là loại súng gì.