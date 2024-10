Bắt nghi phạm trong đường dây vận chuyển heroin ở Sơn La trốn vào Quảng Nam

Ngày 19.10, đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị đã bắt giữ nghi phạm Lò Văn Dậu (33 tuổi, ở H.Quỳnh Nhai, Sơn La) liên quan đến đường dây vận chuyển 4 bánh heroin mà Công an tỉnh Sơn La đang thụ lý, điều tra.

Theo đại tá Lai, hiện Lò Văn Dậu bị Công an tỉnh Quảng Nam tạm giữ, chờ lực lượng Công an tỉnh Sơn La vào di lý về địa phương.

Trước đó, ngày 18.10, Công an H.Phước Sơn (Quảng Nam) nhận được quyết định truy tìm người của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đối với Lò Văn Dậu, nghi phạm liên quan trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng mà công an tỉnh này đang thụ lý điều tra.

Lò Văn Dậu ẢNH: NAM THỊNH

Ngay sau khi nhận được quyết định, Công an tỉnh Quảng Nam, Công an H.Phước Sơn tổ chức lực lượng, chia thành nhiều tổ rà soát địa bàn, đối tượng.

Lực lượng công an đặc biệt rà soát những người tạm trú, làm việc ở địa bàn các xã vùng cao. Qua 5 giờ triển khai lực lượng, tổ công tác tại địa bàn xã Phước Thành (H.Phước Sơn) phát hiện Dậu đang làm công nhân khai thác vàng tại một công ty tư nhân ở địa bàn xã này.

Tổ công tác phối hợp Công an xã Phước Thành nhanh chóng xác định vị trí của Lò Văn Dậu, tiếp cận, mời về trụ sở công an huyện để làm việc. Đồng thời, thông báo cho Công an tỉnh Sơn La vào Quảng Nam tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp Công an H.Vân Hồ tổ chức lực lượng, bắt giữ nghi phạm Giàng A Sồng (38 tuổi, ở bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, H.Vân Hồ) về hành vi mua bán trái phép ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 4 bánh heroin trọng lượng gần 1,45 kg và 6.353 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan công an, Giàng A Sồng khai nhận đã liên hệ với các nghi phạm khác (chưa xác định được lai lịch cụ thể) từ miền xuôi đến để bán ma túy, chuẩn bị giao dịch thì bị phát hiện, bắt giữ.

Nghi phạm Lò Văn Dậu được xác định có liên quan trực tiếp đến đường dây vận chuyển 4 bánh heroin này.