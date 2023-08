Bắt nghi phạm xộc vào nhà cướp giật điện thoại của bé gái 13 tuổi

Ngày 23.8, tin từ Công an H.Mang Thít (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Đặng Thanh Băng (28 tuổi) và Nguyễn Hữu Đạt (21 tuổi, cùng ngụ xã An Phước, H.Mang Thít, Vĩnh Long), để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Nguyễn Hữu Đạt và Đặng Thanh Băng tại cơ quan công an NAM LONG

Khoảng 12 giờ 30 ngày 18.8, Công an xã Chánh An (H.Mang Thít) tiếp nhận tin báo của em N.T.H.H (13 tuổi, ngụ ấp Vàm Lịch, xã Chánh An, H.Mang Thít) về việc bị người lạ mặt xông vào nhà cướp giật điện thoại di động.

Ngay sau đó, Công an xã Chánh An phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Mang Thít vào cuộc xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 19.8, công an xác định Đạt và Băng là nghi phạm nên mời về trụ sở làm rõ.

Bước đầu, cả hai khai nhận do cần tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Ngày 18.8, Băng và Đạt đi cùng xe máy trên tỉnh lộ 903, hướng về xã Chánh An (H.Mang Thít), khi đến khu vực ấp Vàm Lịch, xã Chánh An, phát hiện em H. đang nằm võng trong nhà và sử dụng điện thoại, cả 2 nảy sinh ý định giật điện thoại.

Đạt đậu xe bên ngoài cảnh giới, Băng xộc vào nhà cướp giật điện thoại trên tay bé H. Sau đó, cả hai đem đến tiệm điện thoại ở xã Mỹ Phước, H.Mang Thít cầm được 1 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Công an đã thu giữ xe máy là phương tiện gây án cùng tang vật có liên quan.

Vụ cướp giật tài sản trên đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Mang Thít tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.