Bắt nghi phạm xông vào nhà cướp dây chuyền vàng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này phối hợp với Công an xã Tân Châu vừa bắt giữ nghi phạm liều lĩnh cướp dây chuyền vàng của một phụ nữ.

Nghi phạm Mã Văn Vũ tại cơ quan công an ẢNH: C.A

Khoảng 5 giờ sáng ngày 15.3, bà L.T.H (50 tuổi, ngụ xã Tân Châu, Nghệ An) đang tập Aerobic cùng một số người khác tại phòng tập ở xã Tân Châu thì bất ngờ bị một nam thanh niên xông vào dùng dao khống chế, đe dọa.

Hình ảnh từ camera an ninh tại phòng tập ghi lại cho thấy, sau khi bị tên cướp bất ngờ xông vào phòng tập tấn công, bà H. la hét, kêu cứu rồi nằm xuống nền nhà để cố giữ dây chuyền trên cổ mình. Một người phụ nữ khác đứng gần đó đã hỗ trợ bà H. giữ dây chuyền, đồng thời hô hoán cho tên cướp sợ.

Video cướp dây chuyền vàng

Sau khoảng 15 giây, không giật được sợi dây chuyền vàng của bà H., tên cướp bỏ chạy.

Công an đã bắt giữ Mã Văn Vũ (30 tuổi, ngụ xã Diễn Châu, Nghệ An), nghi phạm thực hiện vụ cướp này.

Tại cơ quan công an, bước đầu Mã Văn Vũ khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng, Vũ chuẩn bị hung khí, mượn xe máy của bạn rồi che biển số, bịt khẩu trang che mặt, chạy xe đến phòng tập Aerobic dùng dao đe doạ, tấn công nạn nhân nhằm cướp tài sản.