1. Tinh chất mờ nám làm sáng da MD CARE Brightenyl Serum

Top đầu là serum giúp mờ nám làm sáng da đến từ thương hiệu MD CARE thuần Việt. Tinh chất gây chú ý với công nghệ sinh học hiện đại cùng hoạt chất Brightenyl® Radiance Biotech. Một sản phẩm được ví như "trợ thủ điều phối sắc tố", hướng đến việc hỗ trợ kiểm soát quá trình hình thành melanin tại những vùng da không đều màu. Không dừng lại ở khả năng cải thiện sắc tố, hoạt chất này còn góp phần củng hỗ trợ cố hàng rào bảo vệ da trước những tác động từ môi trường và tia UV - một trong những yếu tố khiến nám dễ đậm màu trở lại.

Điểm sáng của serum còn nằm ở sự kết hợp giữa niacinamide, mandelic acid và alpha-arbutin. Bộ ba hoạt chất bổ trợ cho nhau theo nhiều hướng: niacinamide hỗ trợ cải thiện tình trạng da xỉn màu và củng cố hàng rào bảo vệ, mandelic acid nhẹ nhàng thúc đẩy quá trình loại bỏ tế bào sừng già cỗi, trong khi alpha-arbutin góp phần làm mờ các vùng da tăng sắc tố. Nhờ đó, giúp làn da trở nên sáng đều, mịn màng và tươi tắn hơn theo thời gian.

Không chỉ tập trung vào nám và vùng da sẫm màu, Brightenyl còn hướng đến một nền da khỏe, ẩm mượt và giàu sức sống. Công thức được phát triển theo hướng dịu nhẹ, phù hợp với nhu cầu chăm sóc làn da thường xuyên treatment hoặc dễ nhạy cảm. Brightenyl® cũng được đánh giá cao về độ ổn định trong công thức, giúp người dùng thuận tiện duy trì chu trình chăm sóc da lâu dài.

Thành phần chính: Brightenyl 2%, niacinamide 3%, mandelic acid, alpha-arbutin 1%.

Điểm cần lưu ý: Thường xuyên cháy hàng trên mọi nền tảng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 390.000 đồng/30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% và quà tặng trị giá tại đây: https://maihan.vn/md-care/md-care-brightenyl-serum-advanced-brightening-complex.html

2. Serum hỗ trợ ngừa mụn và làm sáng da Trioderma ActiBalance+ Serum

Vị trí tiếp theo được gọi trong danh sách này là serum "made in Vietnam" của dược mỹ phẩm thuần Việt Trioderma. Serum chính là "trợ thủ đắc lực" dành cho những ai đang tìm kiếm một sản phẩm chăm sóc cho làn da dầu, da mụn hay da hỗn hợp.

Không chỉ giúp làm thông thoáng lỗ chân lông, kiểm soát bã nhờn tối ưu, nhờ đó hạn chế tình trạng bóng dầu hỗ trợ ngừa mụn. Mà Trioderma ActiBalance+ Serum còn giúp làm dịu những vùng da kích ứng, giảm mẩn đỏ do mụn gây ra, đồng thời làm sáng và cải thiện sắc tố da, mang đến làn da tươi tắn, đều màu hơn từng ngày. Công thức dịu nhẹ và an toàn, không chứa cồn, không paraben, phù hợp ngay cả với làn da nhạy cảm.

Thành phần chính: Pro vitamin B5, niacinamide, zinC PCA, BHA, AHA, chiết xuất rau má.

Ưu điểm nổi bật:

Loại bỏ tế bào chết nhẹ nhàng bằng acid nồng độ thấp, giúp làm sạch sâu từng lỗ chân lông, ngăn bít tắc và hỗ trợ ngừa mụn đầu đen, đầu trắng hiệu quả.

Giữ vững lớp màng ẩm tự nhiên của da, đồng thời giúp làm dịu cảm giác kích ứng và thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào sau những tổn thương do mụn.

Cân bằng tuyến bã nhờn, hỗ trợ tăng khả năng kháng khuẩn, kháng viêm, tạo môi trường "khó sống" cho vi khuẩn C. acnes - nguyên nhân chính gây mụn.

Giúp giảm sưng viêm, làm dịu bề mặt da, hỗ trợ mờ thâm sau mụn và tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên, giúp da khỏe mạnh hơn mỗi ngày.

Hỗ trợ thúc đẩy quá trình phục hồi da, làm lành nhanh vùng tổn thương, hạn chế tình trạng đỏ rát hay bong tróc do điều trị mụn.

Phục hồi hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da khỏe đẹp rạng ngời từ bên trong ngăn ngừa tác hại xấu từ tia UV, môi trường.

Bảng thành phần lành tính, không chứa paraben, cồn, hương liệu nên an toàn với mọi làn da; kể cả da nhạy cảm hay da mỏng yếu sau trị liệu.

Điểm cần chú ý: Mới xuất hiện trên thị trường chưa được bao lâu mà thường xuyên hết hàng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 345.000 đồng/50 ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 34% tại đây: https://maihan.vn/trioderma/serum-ho-tro-giam-mun-trioderma-actibalance-serum.html

3. Serum cân bằng lợi khuẩn, phục hồi hàng rào bảo vệ da MD CARE NMF Prebiotics Serum - Refined Improvement Formula

On top 3 serum "made in Vietnam" tiếp tục đến từ đến từ nhà MD CARE. Tiên phong ứng dụng công nghệ Microbiome Restoration System™ (MRS™) - hệ thống phục hồi hệ vi sinh vật trên da dựa trên nền tảng khoa học tiên tiến. Công nghệ MRS™ hoạt động như "nguồn dưỡng chất" nuôi sống lợi khuẩn, giúp cân bằng và đa dạng hóa hệ vi sinh, từ đó duy trì làn da trong trạng thái ổn định, khỏe mạnh, đặc biệt phù hợp cho da nhạy cảm, da mẩn đỏ sau laser, peel hay lăn kim.

Công nghệ MRS™ không chỉ giúp tái thiết lập mà còn củng cố màng sinh học tự nhiên, ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn, bụi bẩn, ô nhiễm và tia UV. Nhờ vậy, tình trạng viêm da, kích ứng hay đỏ rát sau điều trị được cải thiện. Sản phẩm cũng giúp kích hoạt cơ chế tự phục hồi của da, làm dịu nhanh các vùng tổn thương và thúc đẩy tái tạo tế bào mới. Khi hệ vi sinh trở lại trạng thái cân bằng, da sẽ sáng khỏe và phục hồi sức sống. Phù hợp cho làn da yếu, nhạy cảm sau liệu trình thẩm mỹ hoặc điều trị chuyên sâu.

Thành phần nổi bật: NMF, prebiotics, hyaluronic acid, panthenol, chiết xuất hoa cúc, lô hội, trà xanh.

Điểm cần lưu ý: Thường xuyên hết hàng.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 480.000 đồng/30 ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/md-care/serum-can-bang-loi-khuan-md-care-nmf-prebiotics-serum-refined-improvement-formula.html

Sự xuất hiện của 3 serum made in Vietnam trong danh sách bán chạy năm 2026 cho thấy mỹ phẩm nội địa đang ngày càng chiếm được lòng tin của người tiêu dùng. Nếu đang tìm kiếm một loại serum vừa đáp ứng nhu cầu làm đẹp, vừa phù hợp với làn da và ngân sách, đây chính là 3 cái tên đáng để khám phá. Lựa chọn đúng sản phẩm ngay hôm nay cũng là cách đầu tư thiết thực để làn da khỏe đẹp, rạng rỡ và tự tin hơn mỗi ngày.