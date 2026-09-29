Bất ngờ bị sét đánh trên đường về nhà, người phụ nữ bỏng nặng

Tối hôm xảy ra sự việc, dù mưa giông lớn, chị T. vẫn vội trở về nhà sau ca làm. Khi đang đi trên đường, chị bất ngờ bị sét đánh trúng, ngã gục xuống đường.

Được người dân phát hiện kịp thời, chị được đến cơ sở y tế gần đó sơ cứu, chẩn đoán xuất huyết não và lập tức chuyển tuyến đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Đức Hòa để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Kích hoạt báo động đỏ, phối hợp cấp cứu đa chuyên khoa

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Công Vân, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Đức Hòa, cho biết ngay khi nhận thông tin, quy trình "báo động đỏ toàn viện" được kích hoạt. Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận có rối loạn nhịp tim kèm theo nhiều tổn thương do sét đánh: bỏng độ 1, 2 vùng cánh tay và vai phải; cháy xém chạy dọc vùng đeo dây chuyền; vết thương khoảng 3 cm ở cổ phải cùng các vùng xây xát tại môi, má và tai phải.

Sau khi đánh giá, các bác sĩ xác định người bệnh chưa có chỉ định can thiệp ngoại khoa, tập trung kiểm soát rối loạn nhịp tim, theo dõi sát tình trạng thần kinh và chăm sóc các tổn thương bỏng. Tuy nhiên, tình trạng người bệnh nhanh chóng thay đổi, xuất hiện lơ mơ, vật vã và kích thích mạnh.

Vết bỏng trên tay bệnh nhân sau tai nạn sét đánh ẢNH: BVCC

Trước nguy cơ diễn tiến nặng, ê kíp lập tức chuyển người bệnh đến Khoa Hồi sức Tích cực để điều trị tích cực, kiểm soát nguy cơ xuất huyết não, rối loạn nhịp tim đồng thời phối hợp chăm sóc toàn diện các tổn thương bỏng, mắt và màng nhĩ.

Nhờ phác đồ điều trị chính xác, sau 2 ngày điều trị tích cực, tình trạng người bệnh từng bước ổn định, ý thức trở lại, không còn vật vã, kích thích, chụp CT sọ não không ghi nhận xuất huyết tiến triển thêm. Chị được chuyển đến Khoa Nội Tim mạch để theo dõi và chăm sóc phục hồi

Sét đánh tàn phá cơ thể người như thế nào?

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Công Vân cho biết sét đánh là hiện tượng phóng điện cực mạnh trong tự nhiên giữa các đám mây hoặc giữa đám mây và mặt đất, giải phóng một nguồn năng lượng khổng lồ trong thời gian cực ngắn.

Dòng điện cực lớn từ tia sét khi đi qua cơ thể người sẽ gây ra tổn thương đa cơ quan nghiêm trọng ở hệ tim mạch, hệ thần kinh, hệ hô hấp, tổn thương da và bỏng nhiệt, tổn thương giác quan...

Theo bác sĩ Công Vân, khi có mưa giông, người dân cần chủ động tìm nơi trú ẩn an toàn ngay khi nghe tiếng sấm, đặc biệt không tiếp tục di chuyển tại những khu vực trống trải như đồng ruộng, bãi đất rộng.

Cần tránh đứng dưới cây cao, gần cột điện, công trình kim loại hoặc những vị trí cao và cô lập. Không nên tụ tập thành nhóm đông người ngoài trời. Khi ở trong nhà, hạn chế sử dụng thiết bị điện và nên ngắt các thiết bị không cần thiết khi có giông sét.

"Nếu phát hiện người bị sét đánh, cần nhanh chóng gọi cấp cứu và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Không nên vì thấy người bệnh bất tỉnh mà chậm trễ việc cấp cứu, bởi xử trí càng sớm càng tăng cơ hội kiểm soát các biến chứng nguy hiểm và bảo toàn tính mạng", bác sĩ Vân khuyến cáo.