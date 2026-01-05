Bất ngờ chuyện thầy giáo 8 năm chạy GrabCar ở TP.HCM: Ấm áp tình đồng nghiệp

Với nhiều tài xế GrabCar ở TP.HCM, nhất là những tài xế mới vào nghề, ông Thịnh là một đồng nghiệp đặc biệt mà họ vô cùng thương quý.

Ông Thịnh làm tài xế GrabCar hơn 8 năm nay ẢNH: CAO AN BIÊN

Từ nghề tay trái đến… "nghiêng hẳn về phía Grab"

Cứ đến giờ trưa, một quán cà phê thoáng mát cạnh công viên ở phường Tân Hưng, TP.HCM (Q.7 cũ) là nơi gặp gỡ của ông Thịnh cùng nhiều đồng nghiệp. Họ ngồi uống nước, ăn trưa, nạp thêm năng lượng để tiếp tục công việc chở khách. Tiếng cười nói rộn ràng trong quán.

Tranh thủ thời gian rảnh, tài xế luống tuổi nhiệt tình hướng dẫn, giải đáp thắc mắc thêm cho những đồng nghiệp trẻ mới vào nghề về dịch vụ và tính năng trên ứng dụng Grab để chạy hiệu quả hơn.

Nhìn những đồng nghiệp mới, ông lại nhớ về khoảng thời gian chập chững vào nghề cách đây 8 năm trước. Khi đó, ông Thịnh đang là thầy giáo dạy phụ đạo môn Toán cho những em học sinh cấp 2 và cấp 3 tại các trung tâm ở TP.HCM, chọn công việc chạy xe công nghệ như "nghề tay trái" để kiếm thêm thu nhập.

Từ thầy giáo dạy toán, ông chuyển chuyển sang công việc chạy GrabCar nhiều năm nay ẢNH: CAO AN BIÊN

"Sau giờ dạy học, tôi chạy Grab bán thời gian. Lúc đó, tôi cũng đã 47 tuổi, không rành về công nghệ nên những ngày đầu vô cùng khó khăn để đưa rước khách trên ứng dụng. Mình lớn tuổi mà, mù mờ công nghệ nên chạy không hiệu quả, thu nhập cũng không quá tốt như những đồng nghiệp nắm rõ các tính năng của ứng dụng Grab", ông Thịnh kể.

Tuy nhiên với tinh thần ham học hỏi, ông dần quen hơn với công việc này. Từ việc xem chạy GrabCar là nghề phụ, sau 4 năm gắn bó, ông Thịnh quyết định "nghiêng hẳn về phía Grab", tạm dừng công việc dạy học đã gắn bó với mình suốt hàng thập kỷ.





Là trụ cột gia đình, cùng vợ nuôi 2 con đi học ở TP.HCM, ông nhận thấy nghề tài xế GrabCar "lôi cuốn" mình khi mang lại cho ông nguồn thu nhập tốt, thoải mái về thời gian cũng như mỗi ngày trôi qua đều vô cùng thú vị, không nhàm chán.

"Nghề tài xế công nghệ giúp tôi có thêm nhiều vốn sống, trải nghiệm sống, mở rộng các mối quan hệ giao tiếp xã hội từ bạn bè, đồng nghiệp đến những vị khách của mình. Với tôi, chở một người khách trên xe là một bài học miễn phí, khi khách đến từ nhiều ngành nghề khác nhau, trải nghiệm sống khác nhau và độ tuổi khác nhau, đều mang tới cho mình một bài học nào đó thông qua các cuộc nói chuyện trên từng cuốc xe", bác tài hào hứng.

Mỗi cuốc xe với bác tài là một bài học thú vị ẢNH: CAO AN BIÊN

Bà Mỹ Hạnh - vợ của ông Thịnh cho biết bà luôn ủng hộ công việc của chồng. Dẫu rằng làm tài xế khiến ông Thịnh không có quá nhiều thời gian dành cho gia đình, tuy nhiên bà hiểu được tính chất công việc và hỗ trợ chồng thật tốt. Công việc này chính là nguồn thu chính giúp vợ chồng bà nuôi các con ăn học cũng như lo toan các chi phí hằng ngày suốt nhiều năm qua.

Đồng nghiệp thương quý

Ông Thịnh cho biết mình là nhóm trưởng trong một nhóm thuộc tổ đội Winwin. Theo đó, Winwin là một cộng đồng, hội nhóm lớn của các đối tác tài xế GrabBike, GrabCar tại Việt Nam, hoạt động để hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm, giải quyết sự cố cũng như tổ chức các hoạt động cộng đồng giúp các tài xế có nơi giao lưu, kết nối và hoạt động hiệu quả hơn trên ứng dụng Grab.

Ông Thịnh hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho các đồng nghiệp về dịch vụ và tính năng trên ứng dụng Grab ẢNH: CAO AN BIÊN

Tổ đội Winwin được chia làm nhiều chi nhỏ, trong đó, nhóm của ông Thịnh thường được gọi là "chi New", khá đặc biệt vì nhiệm vụ của nhóm là hướng dẫn đồng nghiệp mới vào đội, chưa rành rẽ về công việc chạy Grab hoặc các anh em đã chạy được một thời gian nhưng hiệu quả chưa cao.

Tài xế U.60 cho biết nhóm của ông hiện có hơn 100 thành viên. Ông nói rằng bản thân chưa thể gọi là thông hiểu về dịch vụ và tính năng trên ứng dụng Grab hết 100% mà vẫn phải học hỏi và cập nhật mỗi ngày, đặc biệt từ những đồng nghiệp trẻ khác hỗ trợ ông trong "chi New".

"Nghĩ tới những ngày đầu bỡ ngỡ của mình, tôi lại càng phải hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cho các đồng nghiệp mới để họ làm nghề tốt hơn, giúp đỡ bằng cái tâm của mình. Ngày trước, lúc mới vào nghề, tôi không biết và cũng không tham gia các hội nhóm, có những thắc mắc cũng không biết nhờ ai giúp đỡ", ông bày tỏ.

Ông Thịnh là nhóm trưởng trong một nhóm thuộc tổ đội Winwin, các đồng nghiệp gắn bó với nhau như gia đình ẢNH: CAO AN BIÊN

Anh Thanh Hải (40 tuổi), một đồng nghiệp của ông Thịnh nhớ lại khoảng thời gian 2 năm về trước khi mới bỏ việc để làm tài xế GrabCar. Bắt đầu từ con số 0, nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình của ông Thịnh và các đồng nghiệp trong tổ đội Winwin, anh làm việc hiệu quả hơn mỗi ngày, thu nhập từ đó cũng tăng theo.

"Với tôi, anh Thịnh là một người anh, một đồng nghiệp dễ mến và hết lòng với anh em. Nhờ những hướng dẫn từ anh và các đồng nghiệp trong những ngày đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ mà bây giờ mình cũng quen với công việc. Đặc biệt hơn khi nghề tài xế giúp mình có được những tình cảm đáng quý với các anh em đồng nghiệp, hỗ trợ nhau khi cần", anh chia sẻ.