Bất ngờ khi đăng ký mua vàng thành công

Mua vàng trực tuyến thông thoáng hơn vì... ế ?

Sáng 15.8, chị Thanh Ngọc (Q.11, TP.HCM) vào website của Ngân hàng Vietcombank nhập thông tin đăng ký mua vàng. Đây là lần đầu tiên chị Ngọc đăng ký và thành công dù trước đó đã thử nhiều lần. Tuy nhiên, ngân hàng chỉ cho mua 1 lượng, trong khi nhu cầu của chị Ngọc nhiều hơn. Đặc biệt, đang cần sử dụng vào cuối tuần này nhưng hệ thống lại thông báo ngày nhận vàng dự kiến là 19.8 nên cuối cùng chị Thanh Ngọc không mua nữa.

"Trước đây, mua 5 - 10 lượng vàng, ra Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua là có ngay. Nay mua 1 lượng mà 4 ngày sau tôi mới nhận được vàng. Giá vàng thế giới mấy ngày nay sụt giảm trở lại nhưng giá vàng miếng SJC vẫn đứng ở mức cao 80 triệu đồng/lượng. Không biết đến ngày nhận vàng, giá vàng trong nước có giảm xuống nữa hay không, nên dù mua được vàng nhưng tôi lại hủy", chị Thanh Ngọc cho hay.

Khách hàng mua vàng tại Agribank THANH XUÂN

Nhưng không phải ai cũng thành công đăng ký mua vàng trực tuyến, dù thông thoáng hơn nhưng cũng hên xui. Khoảng 10 giờ sáng 15.8, chúng tôi vào website Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC đăng ký mua vàng thì hầu như các điểm đều thông báo hết số thứ tự. Đến 14 giờ cùng ngày, chúng tôi quay lại đăng ký thành công tại Trung tâm vàng bạc đá quý SJC Gò Vấp (TP.HCM). Trên phiếu đăng ký mua vàng miếng SJC có đưa khung thời gian giao dịch từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30. Hay vào mục đăng ký mua vàng trực tuyến của Ngân hàng Agribank, hệ thống báo đăng ký thành công mua 1 lượng vàng tại chi nhánh Trung tâm Sài Gòn (Q.1, TP.HCM). Để mua vàng miếng SJC nhanh chóng, nhà băng này khuyến khích khách hàng chủ động mở tài khoản thanh toán tại Agribank trước thời gian hẹn đã xác nhận.

Trên các diễn đàn vàng, một số thành viên đăng ký mua vàng thành công chia sẻ kinh nghiệm. Chị M.T (TP.HCM) khuyên đừng bao giờ canh 12 giờ đêm vào đăng ký mua vàng tại công ty SJC vì giờ đó nhiều người cùng vào nên website dễ bị xoay vòng. Từ 3 - 7 giờ sáng, giờ này ai cũng ngủ hoặc bận rộn đầu ngày nên vào bấm liên tục, không ngừng nghỉ sẽ dễ đăng ký thành công. "Còn Agribank, từ nhiều tuần qua không bao giờ đăng ký được, nhưng không biết sao hôm nay vào phát ăn ngay, chắc không ai mua nên mới dễ đăng ký như vậy", chị M.T nói.

Nhu cầu mua vàng trên thị trường xuống thấp nên việc đăng ký mua vàng tại các ngân hàng, công ty SJC cũng dễ hơn trước. Đặc biệt, trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC cũng ở mức gần sát so với giá bán ra của các đơn vị. Sự điều tiết của nhà nước làm cho sức hấp dẫn của vàng giảm sút vì gần như không có sóng. Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới

Mua vàng cũng phải có "bí kíp", bởi từ đầu tháng 6, có 4 ngân hàng thương mại nhà nước là Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV, và công ty SJC thực hiện bán vàng sau khi mua từ Ngân hàng Nhà nước. Trong khoảng 10 ngày đầu, người dân chen lấn ở các điểm bán vàng gây mất trật tự nên đến giữa tháng 6, các đơn vị này đã triển khai bán vàng trực tuyến. Những khách hàng đăng ký thành công ở các trang web, sau đó đến ngân hàng, công ty theo đúng giờ trên giấy hẹn để thực hiện mua 1 lượng vàng. Từ chỗ ùn ùn xếp hàng tại các điểm mua vàng, người dân vào các trang web đều không đăng ký được, luôn trong tình trạng hết số thứ tự, việc đăng ký trực tuyến vô cùng khó khăn. Sau gần 2 tháng kéo dài tình trạng khó mua này, đột ngột vài ngày qua, nhiều người đã có thể tự đăng ký được trên các website mua vàng nên cảm thấy bất ngờ.

Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới, lý giải, nhu cầu mua vàng trên thị trường xuống thấp nên việc đăng ký mua vàng tại các ngân hàng, công ty SJC cũng dễ hơn trước. Đặc biệt, trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC cũng ở mức gần sát so với giá bán ra của các đơn vị. Sự điều tiết của nhà nước làm cho sức hấp dẫn của vàng giảm sút vì gần như không có sóng. Thêm vào đó, trước kia vàng chỉ có một hướng lên, trong khi bây giờ Ngân hàng Nhà nước điều tiết có tăng, có giảm theo giá thế giới làm cho tâm lý mua e dè hơn. Mặc dù nhận định giá vàng thế giới còn tăng mạnh vì nhiều nguyên nhân, nhưng người dân vẫn chưa có động thái mua nhiều khi kỳ vọng sinh lời lúc này giảm.

Vàng miếng SJC trong và ngoài ngân hàng ngang giá

Có một hiện tượng mới hiện nay là giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc khiến cho giới săn suất mua vàng cũng bị "dội bom". Một số người rao giá bán ra ở mức 80 - 80,05 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 400.000 đồng/lượng so với đầu ngày. Trước đây, giá vàng SJC tự do thường cao hơn của các ngân hàng và công ty SJC khoảng 2 triệu đồng/lượng. Điều này đã khiến thị trường xuất hiện một nhóm săn suất mua vàng. Vào những lúc cao điểm, mỗi suất mua vàng tại các đơn vị bán vàng bình ổn từ 250.000 - 400.00 đồng/lượng. Khoảng 1 tuần trở lại đây thì giá suất mua giảm xuống còn 100.000 - 200.000 đồng. Đến nay rải rác vài người rao bán suất 99.000 đồng nhưng cũng chẳng có ai hỏi thăm.

Ngày 15.8, giá vàng miếng SJC đứng bất động sau khi Ngân hàng Nhà nước công bố giá bán vàng không đổi, ở mức 79 triệu đồng/lượng. Các đơn vị kinh doanh như công ty SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu… mua vào với giá 78 triệu đồng, bán ra 80 triệu đồng/lượng. So với mức giá cao kỷ lục đạt được ở mốc 92,4 triệu đồng/lượng hồi tháng 4, giá vàng miếng SJC hiện nay đang thấp hơn 12 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC cao hơn vàng nhẫn 2,2 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn 4 số 9 đã giảm giá từ 100.000 - 250.000 đồng mỗi lượng. Công ty SJC mua vào với giá 76,5 triệu đồng, bán ra 77,9 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji mua vào 76,55 triệu đồng, bán ra 77,75 triệu đồng/lượng… Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 4,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn 2,2 triệu đồng/lượng. Kim loại quý trên thị trường quốc tế hiện ở mức 2.456 USD/ounce, tăng 8 USD/ounce.

PGS-TS Nguyễn Hữu Huân (Đại học Kinh tế TP.HCM) cho biết chính sách thị trường vàng hiện nay khá tương đồng so với tỷ giá. Khi tỷ giá tự do ngang bằng với ngân hàng thì thị trường khá trầm lắng, không ai đổ xô vào. Nay vàng cũng vậy, khi giá vàng trong và ngoài ngân hàng ngang nhau thì nhu cầu trên thị trường cũng sụt giảm hơn. Hơn nữa, những quy định mua vàng phải khai báo, thông tin cung cấp cho bên công an cũng khiến nhu cầu sụt giảm đi phần nào. Tình trạng này cũng chỉ có thể xảy ra tạm thời, đến khi nào giá vàng trên thị trường tự do và của ngân hàng có mức chênh lệch vài triệu đồng/lượng như trước đây thì mọi người lại đổ vào vàng. Ngoài ra, ông Nguyễn Hữu Huân cho rằng trường hợp giá vàng thế giới tăng lên, giá vàng miếng SJC khả năng sẽ không tăng để đảm bảo chênh lệch trong và ngoài nước không cao.